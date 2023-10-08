Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией. На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси он выразил надежду на то, что удастся создать необходимую для этого решения политическую среду на Южном Кавказе.

Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана, — сказал Алиев.

Он также заявил о возможности проведения в Тбилиси встреч по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. По его словам, возможны как двусторонние, так и трехсторонние встречи с представителями Грузии и Армении, если на это согласится Ереван.

Алиев также предложил подключить Тбилиси к процессу нормализации отношений с Арменией. По его мнению, это будет самым правильным решением, будь то исторические аспекты или географические. Он также поблагодарил Гарибашвили за готовность оказать помощь.

5 октября главы Украины и Армении прибыли в испанский город Гранада, в котором проходит саммит Европейского политического сообщества. По словам президента Украины Владимира Зеленского, которые приводят украинские СМИ, он обсудил с Пашиняном ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и межрегиональные экономические проекты.

Алиев между тем отменил назначенный в Гранаде раунд переговоров с армянским лидером. По данным источников, Азербайджану не нужен такой формат, поскольку Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от него странами.