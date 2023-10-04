APA: Азербайджан отказался от участия в многосторонней встрече в Гранаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать во встрече Армения — Азербайджан — Франция — Германия — ЕС, которую планировали провести в Гранаде 5 октября, сообщило агентство APA. По данным источников, Азербайджану не нужен такой формат, поскольку Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от него странами.

По информации, полученной APA из частных источников, Азербайджан предложил Турции участие во встрече и настоял на этом. Однако этого не допустили, особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия, — сообщило агентство.

По данным APA, Алиев решил отказаться от встречи в том числе в связи с заявлением министра иностранных дел Франции Катрин Колонны о согласии Парижа на предоставление Армении военной техники. Глава МИД Франции заявила об этом в ходе визита в Ереван 3 октября. Колонна также приветствовала присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда.

Азербайджан может принять участие во встрече в случае возвращения к трехстороннему формату с Арменией и ЕС, но любой формат с участием Франции для Баку неприемлем, отмечает агентство.

Встреча в пятистороннем формате должна была состояться в рамках саммита Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее сообщил, что в Гранаде будут обсуждаться перспективы дальнейшего расширения ЕС и последствия, которые это может повлечь для объединения.