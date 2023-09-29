Без денег и вооружения: за чей счет Ереван усилит свою безопасность Армянские власти рассчитывают на Запад в обеспечении безопасности своей армии

Фото: МО Армении

Провластные армянские Telegram-каналы сообщают, что Армения попросила Россию вернуть миллионы долларов, выплаченные за поставки вооружения, которые так и не начались. По их же информации, Москва отказалась, все еще надеясь реализовать оборонные контракты. В Ереване жалуются, что разоружение Карабаха привело к серьезным потерям в армянской армии. Какой будет реакция России и где власти Армении будут искать новые «Искандеры» — в материале NEWS.ru.

О чем сообщают армянские источники

Telegram-канал «Баграмян-26», приближенный к армянским властям, сообщил, что Ереван потребовал от Москвы вернуть $400 млн, выплаченные за поставки оружия, которые так и не начались. По данным канала, власти Еревана выдвигают требования из-за сложной социальной ситуации, возникшей в республике. Российская сторона якобы отказалась вернуть деньги, мотивировав свое решение тем, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты.

Информация о том, что Армения разместила заказ, а Россия не может его выполнить, циркулирует в Армении с осени 2021 года, заявил NEWS.ru научный сотрудник Института Кавказа в Ереване Грант Микаэлян.

«У Москвы сейчас свои потребности в оружии с учетом событий на Украине. Кроме того, нарушились контакты между Москвой и Ереваном — между лидерами двух стран пропало доверие. Вероятно, армянские власти уже опустили руки и уверены, что эти контракты не будут выполнены, поэтому не хотят продолжать военно-техническое сотрудничество с РФ», — отметил Микаэлян.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч»

Осенью прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил союзников в невыполнении договоренностей по поставкам оружия. Он упомянул о случаях, когда страна заплатила «сотни миллионов долларов», однако не получила оружие от «союзников». По мнению наблюдателей, таким образом Пашинян намекал на Москву.

О каком контракте идет речь

Армянская газета «Жоховурд» ранее писала, что Минобороны Армении и российский производитель оружия НПО «Сплав», производящий ракеты РСЗО «Смерч», заключили контракт о производстве оборонной продукции для Еревана. На момент заключения соглашения было обговорено, что армянское ведомство направит специалистов для приема товара.

Газета отмечает, что заказ был готов уже через год и три месяца. Однако армянские представители так и не забрали его. Издание сообщает, что российская сторона трижды обращалась в Минобороны Армении для передачи ракет в кратчайшие сроки, поскольку такие партии не могут долго храниться на складах.

Не получив обратной связи от Еревана, Москва использовала произведенные ракеты в СВО. При этом российская сторона не отказала республике в поставках, а пообещала отдать вооружение партиями, утверждало СМИ.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч»

Кроме того, по данным издания, после войны 2020 года в Карабахе Россия предложила и была готова поставлять Армении оружие и боеприпасы в кредит на сумму $1 млрд и $400 млн (со сроком погашения кредита в 20 лет). Контракт на $400 млн уже был утвержден и готов к подписанию, до утверждения контракта на $1 млрд оставались считанные дни. Однако в тот момент Армения внезапно отказалась от договоров, говорится в публикации.

Как оценивает военные контракты с Россией армянская оппозиция

Армянская оппозиция считает, что если Москва десятилетиями должным образом выполняла свои обязательства перед Ереваном по поставкам вооружения и военной техники, а в настоящее время — нет, то это в первую очередь демонстрирует «немощность армянских властей». Ранее депутат фракции «Армения» Артур Хачатрян отметил, что у него тоже есть «определенные претензии» к России, однако в первую очередь все требования адресованы армянским властям. Депутат считает, что, если стратегический союзник налаживает отношения с противником, это говорит об упущениях со стороны Еревана.

«Имею ли я право называться отцом и мужем, если мои дети голодают, а продавец не дает мне хлеба только потому, что я плачусь? Пусть власти говорят о своих обязанностях, оплакивают свою немощность и не винят других», — подчеркнул Хачатрян.

Почему в Москве требования Еревана называют «наглыми»

Россия на протяжении многих лет бесплатно дает Армении оружие. Поэтому требовать сейчас от Москвы деньги — беспрецедентная наглость и попытка Пашиняна еще больше ухудшить отношения, заявил NEWS.ru российский политолог Сергей Марков.

«Москва за все эти годы передала Еревану оружие на многие миллиарды бесплатно. Но потом Ереван занял антироссийскую позицию, начал закупать вооружение у Индии. В Москве к этому отнеслись скептически, поэтому начали брать деньги. По мере увеличения антироссийской политики Еревана будет увеличиваться и цена за российское оружие», — высказал мнение Марков.

По его словам, Москве было бы выгодно реализовать все сделки, однако нужно быть готовыми к тому, что оборонные контракты могут быть расторгнуты вследствие действий США и Франции, которые пытаются отдалить Армению от России.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Сергей Марков

Кто будет поставлять Еревану оружие вместо Москвы

В четверг, 28 сентября, стало известно, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование с 1 января 2024 года. Ее так называемый президент Самвел Шахраманян призвал карабахских армян ознакомиться с условиями реинтеграции Азербайджана и самостоятельно решить, продолжать ли жизнь в регионе или переехать.

После этого все вооружение армянской стороны было передано Азербайджану, что указывает на значительную потерю вооружения Ереваном, отметил Микаэлян. Он также напомнил, что в ходе второй войны в Карабахе многие системы вооружения Армении перешли азербайджанским ВС. Нехватка оружия вынуждает Ереван искать альтернативы Москве, пояснил политолог.

«Конечно, альтернативой может стать индийское вооружение, но рискованно использовать то, что еще не было проверено в реальных боях. Тем не менее, возможно, оно достаточно эффективно. Как минимум Индия заинтересована в сдерживании активности Турции и Азербайджана на Южном Кавказе. Официальный Ереван также будет искать партнеров на Западе, включая Францию. Но надо понимать, что это стоит намного дороже», — подчеркнул Микаэлян.

Ранее азербайджанские СМИ опубликовали кадры, на которых, предположительно, зафиксированы поставки индийских вооружений из Исламской Республики в Армению через погранично-пропускной пункт «Нурдуз». Хотя содержимое грузовиков накрыто тентом, как уверяют журналисты, перевозимый груз имеет военное назначение.

Ереван и Нью-Дели ранее заключили военные контракты на сумму свыше $400 млн. Кроме того, в последнее время участились контакты между военными ведомствами сторон.

Фото: МО Армении

Какое вооружение Ереван закупал у Москвы

Военный эксперт и обозреватель Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru рассказал, что Москва поставляла Еревану самое разнообразное вооружение. По его мнению, южнокавказская республика «целиком и полностью» вооружилась за счет России.

«В Армении более 62 единиц РСЗО, около 40 единиц самоходно-артиллерийских установок 2С1 „Гвоздика“ и 2С3 „Акация“, более 130 буксированных пушек. Кроме того, в армянской армии есть дюжина ударных Су-25 „Грач“ и вертолеты. Также у них есть российские ЗРК и „Искандеры“», — рассказал Артамонов.

Военэксперт обратил внимание, что Москва давала Еревану вооружение в долг, поэтому «странно слышать о возвращении каких-то денег». По его словам, риторика премьер-министра Армении Никола Пашиняна «все разрушительнее и разрушительнее».

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