Стало известно, когда Нагорный Карабах прекратит свое существование Нагорный Карабах прекратит свое существование 1 января 2024 года

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование 1 января 2024 года. Согласно тексту указа президента непризнанной республики Самвела Шахраманяна, распускаются все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении. Население Нагорного Карабаха должно принять самостоятельное решение о дальнейшей жизни в регионе.

Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания, — говорится в тексте документа.

В указе уточняется, что решение было принято в связи со сложившейся военно-политической ситуацией. Учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве российских миротворцев, обеспечивается свободный и беспрепятственный проезд жителей, включая военнослужащих, сложивших оружие, по Лачинскому коридору, говорится в тексте.

19 сентября Азербайджан начал в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления конституционного строя. Одним из основных условий Баку была капитуляция армянских вооруженных формирований. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что цели АТО достигнуты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили работу над мирным договором между Баку и Ереваном, а также ситуацию вокруг Карабаха.