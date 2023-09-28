Нагорный Карабах всё: что это значит для РФ, что будет с миротворцами Политолог Солонников: ликвидация НКР означает серьезные изменения для России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил у блок-поста в Нагорном Карабахе

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекратит существование с 1 января 2024 года. Проживающие в регионе армяне должны ознакомиться с условиями интеграции и решить, останутся ли они на территории Карабаха или переедут. Что значит самоликвидация НКР для России, какое будущее ждет миротворческую миссию РФ и почему Москва видит перспективы в сотрудничестве с Баку — в материале NEWS.ru.

Как непризнанная республика прекратит свое существование

Непризнанный Нагорный Карабах прекратит существование, все государственные учреждения и организации будут распущены с 1 января 2024, согласно тексту указа президента НКР Самвела Шахраманяна от 28 сентября.

Население НКР должно ознакомиться с условиями реинтеграции Азербайджана и самостоятельно решить, продолжать ли жизнь в регионе или переехать.

«Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания», — говорится в указе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В документе уточняется, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми при посредничестве российских миротворцев, для всего населения Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, обеспечивается свободный и беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору.

Как на эти события отреагировали в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не искать виновных в массовом исходе армян из Карабаха. Также он заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в регионе и отметил, что российские миротворцы продолжают помогать местным жителям.

По его словам, Россию особенно волнует гуманитарный аспект и то, что желающим покинуть регион должны быть обеспечены нормальные условия для переезда в Армению.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. Желающим оказывается поддержка», — сказал Песков.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика самораспустилась. Она подчеркнула, что премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически подарил Карабах Азербайджану.

«С Нового года Карабах прекращает свое существование. Республика официально самораспустилась. Эфенди Пашинян просто подарил Карабах Азербайджану. А подарки, как известно, не отдарки», — написала Симоньян.

Что изменится теперь для России

Политолог Дмитрий Солонников уверен, что последние события в Азербайджане означают глобальные изменения и для России. Он отметил: Москве важно, чтобы между Азербайджаном и Арменией была проведена демаркация и делимитация границы и чтобы Баку и Ереван подписали договор о добрососедстве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«В перспективе Россия заинтересована в том, чтобы это был нормальные регион, где возможны нормальные инвестиции, нормальное строительство, логистическая связанность», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, Россия заинтересована в открытии Зангезурского коридора, который рассматривается как часть проекта Север-Юг. Он напомнил, что в прошлом году были серьезные переговоры по этой теме и были достигнуты договоренности по созданию управляющей компании, но проект заморозили. Теперь после демаркации границы проект можно будет возобновить, уверен он.

Что будет с российскими миротворцами

По словам Солонникова, теперь Россия вместе с Азербайджаном сами станут решать будущее российских миротворцев в регионе.

«Будет рассматриваться вопрос деятельности российских миротворцев. Вероятно, понадобится какое-то новое соглашение по этому вопросу, уточнение их новых функций — нужно решить, как будет все это работать. Но этот вопрос уже касается только России и Азербайджана», — подчеркнул политолог.

Он сказал, что на сегодняшний день российские миротворцы помогают обеспечивать нормальное существование гражданского населения Карабаха и поддерживают спокойствие на гражданских объектах.

Солонников отметил, что при необходимости Россия может совместно с Азербайджаном дальше проводить в Карабахе гуманитарные миссии и участвовать в восстановлении гражданских объектов.

«Навязывать свои вооружённые силы на чужую территорию, пусть даже там миротворческие, Россия никому никогда не будет. Если будут просьбы остаться там, то Россия останется. Если нужны будут российские инженеры, компании и технологии, Москва всегда готова принять участие в восстановлении мирной жизни в Карабахе и соседних районов», — отметил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил у блок-поста в Нагорном Карабахе

Что происходит с бывшим главой правительства НКР

Тем временем суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего главы кабмина непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца

Ему предъявили несколько обвинений, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований или групп, а также незаконном пересечении границы.

Варданяна обвиняют в том, что он незаконно пересекал госграницу Азербайджана для совершения террористических и диверсионных актов, участвовал в организации деятельности незаконных вооруженных формирований на территории страны и снабжал их оружием, боеприпасами и военной техникой.

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил NEWS.ru, что Ереван уже работает над тем, чтобы права Варданяна были соблюдены и чтобы его вернули на родину.

Почему Россия не стала вмешиваться в конфликт в Карабахе

Дмитрий Солонников напомнил, что Москва никогда не признавала независимость Нагорного Карабаха и многократно подчеркивала, что эта территория принадлежит Азербайджану.

«Никогда иная точка зрения не высказывалась. К тому же не стоит забывать, что никто не признавал независимость Нагорного Карабаха, не признавал их власти как самопровозглашенные, как законных представителей государственных структур. Даже какие-то договорённости, которые были с Арменией в рамках ОДКБ, на ситуацию в Карабахе не распространялись», — отметил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время в Армении, в отличие от Азербайджана, проводящего последовательную и прагматичную внешнюю политику, направленную на укрепление сотрудничества с Россией, все последние месяцы были больше заняты поспешным выстраиванием отношений со странами Запада, чем координацией действий с Москвой. Тут можно вспомнить и обсуждаемую ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС), и совместные учения с американцами, и визит супруги Пашиняна в Киев.

Лишь после начала исхода карабахских армян из региона армянские власти обратились к России с предложением подписать двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы из-за ратификации Ереваном Римского статута МУС.

В Ереване пообещали, что даже если это соглашение не будет подписано, Армения после ратификации статута не будет следовать распоряжениям МУС в вопросе ордера на арест российского президента Владимира Путина.

Правда ли, что армяне уезжают из Карабаха из-за «этнических чисток»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 28 сентября заявил, что армяне покидают Карабах, так как Азербайджан проводит там политику этнической чистки. Он утверждает, что в ближайшее время в регионе больше не останется армян.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Никол Пашинян

«Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется. Это прямая акция этнической чистки и депатриации, о чем мы давно предупреждаем международное сообщество, — сказал он.

В МИД Азербайджана заявили в ответ, что выезд армян с территории Карабаха является их личным решением и не имеет ничего общего с насильственным переселением.

«Решительно осуждаем и отвергаем заявление <...> Пашиняна от 28 сентября 2023 года <...> Пашиняну хорошо известно, что выезд армян из Карабаха является их личным и индивидуальным решением и не имеет ничего общего с насильственным переселением», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что Баку призывает карабахских армян не покидать места своего проживания и стать частью многоэтнического азербайджанского общества.

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