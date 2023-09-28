Как успешный бизнесмен Варданян потерпел политическое фиаско в Карабахе Миллиардер Рубен Варданян взят под стражу за незаконное пребывание в Азербайджане

Фото: .roscongress.org

Рубен Варданян

Власти Азербайджана объявили об аресте миллиардера Рубена Варданяна, называвшего себя ранее главой правительства Карабаха. На обнародованных фото бизнесмена конвоируют азербайджанские пограничники. Оказалось, Варданян пытался попасть в Армению через пограничный пункт «Лачин». Он уже доставлен в Баку — и рискует оказаться там на скамье подсудимых. О том, за что именно миллиардера может осудить азербайджанская Фемида, читайте в материале NEWS.ru.

Бывший «глава правительства Карабаха» покидал регион по Лачинскому коридору

Пограничники взяли под стражу бывшего главу правительства самопровозглашенной республики Рубена Варданяна на мосту Акари при попытке выехать в Армению, сообщила в среду погранслужба Азербайджана, назвав при этом Варданяна «незаконно прибывшим» на территорию Карабаха. Как следует из сообщения, он был доставлен в Баку и передан «соответствующим государственным органам».

«Сегодня утром мой муж Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен был арестован на границе», — сообщила также жена миллиардера Вероника Зонабенд в Telegram-канале своего мужа.

Как известно, Варданян с ноября 2022 года до февраля 2023-го возглавлял правительство сепаратистского режима в Карабахе. На этой должности проработал менее полугода.

Фото: dsx.gov.az Рубен Варданян (в центре)

До этого был Варданян прославился как удачливый бизнесмен, создавший инвестиционную компанию «Тройка диалог». Также он стал первым президентом школы управления «Сколково».

Год назад Варданян отказался от российского гражданства и перебрался из Москвы в Карабах, в город Ханкенди. После переезда в интервью «Коммерсанту» Варданян заявил: «Мы все солдаты, которые должны стоять на защите своей родины».

Ереван пообещал вступиться за миллиардера

МИД Армении уже заявил, что примет все меры для возвращения Варданяна из Азербайджана. Как заявил NEWS.ru посол республики по особым поручениям Эдмон Марукян, Ереван уже работает над тем, чтобы права задержанного были защищены всеми возможными способами. По его словам, власти страны обратились в Страсбургский суд с призывом предоставить данные об условиях содержания своего гражданина.

«Рубен Варданян — гражданин Армении, и поэтому наша страна занимается этим вопросом. Я не могу сказать, как, по каким причинам и по какому уголовному делу был задержан Варданян. По этому вопросу мы сейчас работаем с Европейским судом по правам человека. Любой вариант возвращения наших граждан — для нас приоритет», — сказал Марукян. По его мнению, бизнесмен задержан незаконно.

Имеет ли Варданян сейчас отношение к России

В отличие от армянского политика, многие российские эксперты считают, что у Баку есть все основания преследовать Варданяна в уголовном порядке, — в том числе и в связи с его сепаратистской деятельностью.

Фото: roscongress.org Рубен Варданян

«В Баку его обвиняют в расхищении природных полезных ископаемых, краже цветных металлов. Предположительно, он их вывозил за границу Азербайджана контрабандным путем», — заявил NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Понятно, что он призывал к войне за Карабах. Понятно, что это может быть основанием для очень серьезных обвинений со стороны Азербайджана в экстремизме, нарушении территориальной целостности. Все может закончиться плачевно», — заявил изданию «Бизнес-онлайн» Константин Калачев, руководитель Политической экспертной группы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая в среду на вопрос журналистов об аресте Варданяна, признался, что ему на тот момент было не известно о задержании предпринимателя. Также Песков затруднился сказать сразу, есть ли у Варданяна российское гражданство. Ранее бизнесмен выразил желание отказаться от паспорта РФ, и 22 декабря 2022 года Владимир Путин своим указом удовлетворил прошение миллиардера о выходе из российского гражданства.

Арест говорит о том, что Варданян не связан сейчас с российским государством, пишет, в свою очередь, политолог Сергей Марков. «Если бы был связан — или миротворцы его бы провезли, или российские спецслужбы помогли бы ему. Не провезли. Не помогли. Значит, Вардянян для российской власти не важен», — делает вывод эксперт.

«Москве Варданян уже мало интересен, — соглашается Солонников. — Это больше не российский бизнесмен, не гражданин России. Поэтому наши миротворцы к нему тоже не имеют никакого отношения. Он сам выбрал себе такую жизнь. Он вывел свой бизнес из России, чтобы избежать санкций».

Солонников не исключает, что Варданян перебрался год назад из Москвы в Карабах, чтобы использовать этот азербайджанский регион в качестве трамплина для прихода к власти в Ереване, — это в свое время сделали Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

«Его задача была повысить свой рейтинг, свое влияние. Он мог продолжить большую политическую карьеру в Армении, используя Карабах. Помните, образ карабахских полевых командиров использовал и Пашинян в 2018 году, когда шел к власти. Этот образ ему предложили американские политтехнологи. В итоге Пашинян тогда ходил в камуфляже, в зеленой футболке, небритый», — напомнил политолог.

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press Никол Пашинян

«Пашинян демонстративно умывает руки»

Солонников выразил сомнение, что Ереван всерьез займется попытками освобождения Варданяна — например, предложив Баку обменять задержанного.

«Пашинян демонстративно умывает руки. Он сказал, что никаким образом не принимал участия в принятии нынешних решений по Карабаху. Думаю, и дальше Пашинян будет отстраняться от Варданяна, но Москву при этом он все равно обвинит. Выразит претензию, что она не предприняла ничего, чтобы помешать задержанию этого армянского политика», — полагает Солонников.

Эксперт уверен, что вину Варданяна теперь определит азербайджанский суд. Хотя при этом допустил, что у столь богатого бизнесмена на процессе обязательно будут очень искусные адвокаты.

Как напомнил журнал Forbes, до 2022 года Варданян входил в российский список миллиардеров — пока оставался российским гражданином. Сейчас он входит в список самых богатых людей планеты по версии Forbes как «армянский миллиардер». Его состояние оценивается в $1,2 млрд. Эти данные следуют из рейтинга Forbes Real-Time.

Почему Варданян «зевнул фигуру»

Другой российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя арест Варданяна, заметил, что далеко не у всех «денежных мешков» получается успешная «большая политика».

«Начиная политический проект, думайте не только о своих рисках, но и о том, какие риски своим проектом вы создаете для других. И оценивайте в первую очередь именно то, что они готовы будут сделать для того, чтобы от этих рисков избавиться. И от вас, заодно», — пишет Чеснаков в своем Telegram-канале.

Политолог напомнил, что целевая аудитория бизнесменов-политиков — это «не те люди, которые произносят тосты в вашу честь на проплаченной вами вечеринке».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Играя одновременно на нескольких досках, „зевнуть фигуру“ гораздо проще. Особенно, если вы вдруг забыли, что в игре под названием политика каждая фигура — это вы. Если вы решились поиграть своей жизнью — будьте готовы идти до конца. В этом смысл политической игры», — подчеркнул Чеснаков.

Московский успех Варданяна не повторился на Кавказе

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS. ru отметил, что Варданян был «крутой бизнесмен».

«Его „Тройку диалог“ можно назвать старейшей, она работает с 1991 года. Это официально одна из крупнейших по капиталу инвестиционных российских групп. Причем аналитическая служба „Тройки“ была лучше других с большим отрывом», — считает экономист.

«Варданян в значительной степени создал российский рынок акций. Но он поступил правильно, когда продал „Тройку диалог“ за $1 млрд за год до введения западных санкций. Тогда российский фондовый рынок полностью восстановился после кризиса 2008 года, а санкционные ограничения еще не начались. Удивительное чутье у банкира!» — признает экономист.

Как подозревает Разуваев, в политику Варданян ушел из «чистого честолюбия». «Он был успешен в финансовом бизнесе и пришел попробовать себя здесь, но, похоже, не получилось», — подчеркнул аналитик.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. На следующий день сепаратистский режим в Ханкенди объявил о капитуляции. Тогда же армянская газета Hraparak сообщила, ссылаясь на источники, о том, что Азербайджанской передал представителям «Нагорно-Карабахской республики поименный список граждан, которые должны быть выданы Баку» перед открытием гуманитарного коридора в Армению. Как сообщал РБК, в списке фигурировали бывшие руководители сепаратистов.

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