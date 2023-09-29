Стало известно, как изменится цена российского вооружения для Армении Политолог Марков: цена за российское вооружение для Армении будет расти

Фото: МО Армении

По мере усиления антироссийской политики Еревана будет увеличиваться и цена за российское оружие. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал российский политолог Сергей Марков. По его словам, любые требования армянской стороны вернуть деньги за оружие — беспрецедентная наглость.

Москва за все эти годы бесплатно передала Еревану оружие на многие миллиарды долларов. Но потом Ереван занял антироссийскую позицию и начал закупать вооружение у Индии. В Москве к этому отнеслись скептически, поэтому начали брать деньги. Конечно, Москве было бы выгодно продолжить военное сотрудничество с Ереваном. Но оборонные контракты могут быть расторгнуты при давлении США и Франции, которые пытаются отдалить Армению от России, — отметил Марков.

Военный эксперт и обозреватель Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru рассказал, что Москва поставляла Еревану самое разнообразное вооружение. По его мнению, южнокавказская республика «целиком и полностью» вооружилась за счет России.

В Армении более 62 единицы РСЗО, около 40 единиц самоходно-артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», более 130 буксированных пушек. Кроме того, в армянской армии есть дюжина ударных Су-25 «Грач» и вертолеты. Также у них есть российские ЗРК и «Искандеры», — рассказал Артамонов.

Военэксперт обратил внимание, что Москва давала Еревану вооружение в долг, поэтому «странно слышать о возвращении каких-то денег». По его словам, риторика премьер-министра Армении Никола Пашинна «все разрушительнее и разрушительнее».

Ранее в провластном армянском Telegram-канале «Баграмян-26» появилась информация о том, что Армения обратилась к России, чтобы вернуть примерно $400 млн, уплаченных Москве за оружие, поставки которого так и не начались. По данным канала, российская сторона отказалась вернуть деньги, ссылаясь на то, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Согласно документу, все госучреждения и подведомственные организации распускаются. С момента вступления в силу указа население должно самостоятельно определиться с вопросом дальнейшего проживания в регионе и ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными властями Азербайджана, указано в документе.