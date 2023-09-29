США готовятся открыть новый фронт против РФ. Где он будет? Новый военный конфликт может вспыхнуть в любой точке постсоветского пространства

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Неудачи на Украине вынуждают Запад отступать со всех фронтов и готовить почву для новых горячих точек вокруг России. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Так ли это на самом деле, почему постсоветское пространство становится ареной геополитической борьбы и где именно могут вспыхнуть военные конфликты, разобрался NEWS.ru.

Откуда и куда бежит Запад

Западные страны бегут с военных и политико-дипломатических фронтов из-за провала на Украине, пишет обозреватель французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн. Об этом свидетельствует вывод французских войск из Нигера спустя два года после ухода американцев из Афганистана.

«Конфликт на Украине составляет часть этого отступления и обостряет его последствия», — считает журналистка.

За отводом войск стоит подготовка к новой фазе отступления, полагает Кауфманн. По ее словам, Запад вынужден идти на уступки Глобальному Югу, который не согласен с его политикой, а специальная военная операция на Украине усугубляет эту тенденцию.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что «бегство» Запада не так однозначно. В беседе с NEWS.ru он отметил, что американские и европейские политики продолжают борьбу за мировое большинство и при этом наращивают гибридную войну против России.

«Запад действительно слабеет. Это видно на примере европейского влияния в Африке и американского на Ближнем Востоке. Их попытки объединить вокруг себя Глобальный Юг против России и Китая потерпели фиаско, но это не значит, что они выйдут из этой борьбы. Она только набирает обороты и грозит вылиться в новые военные конфликты», — подчеркнул Суслов.

Фото: МО Украины Запад бежит с военных и политико-дипломатических фронтов из-за провала на Украине

Эксперт Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД России Евгений Коренев рассказал NEWS.ru, что Запад старается замедлить процесс утраты своего геополитического влияния. Для этого у него есть все необходимые ресурсы и сотни военных баз по всему миру.

«Резко они не откажутся от этих объектов. Наоборот, они ищут варианты для усиления военного присутствия в разных регионах. Это довольно опасный сигнал. Мы должны относиться к нему настороженно», — предостерег Коренев.

Где могут появиться новые горячие точки против РФ

В свою очередь сирийская газета Al-Watan считает, что Киев терпит поражение на поле боя и не справляется с поставленными Западом перед ним задачами. По этой причине Вашингтон работает над созданием новых горячих точек вокруг России, чтобы истощить ее потенциал.

«США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории <...> Молдавии и на Южном Кавказе», — говорится в публикации.

Появление новых очагов военной напряженности на границах России вполне возможно, отметил в разговоре с NEWS.ru директор Центра по проблемам европейской интеграции политолог Юрий Шевцов. По его мнению, они могут возникнуть практически в любой точке постсоветского пространства.

«Окружение России горячими точками — это давняя стратегия, и теоретически она глубоко проработана у англосаксов. Новые фронты могут открыться везде, за исключением границы с Китаем», — отметил Шевцов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Вашингтон работает над созданием новых горячих точек вокруг России

Какова вероятность конфликта на Южном Кавказе

Запад сегодня имеет определенные успехи в создании новых очагов напряженности в Закавказье, считает Дмитрий Суслов. Он привел в пример Армению, которая за последние месяцы превратилась во второй по важности регион российско-западного противостояния после Украины.

«Штаты воспользовались возможностью, что им дал Никол Пашинян, и с упоением взялись за Армению. Там уже проводятся американские военные учения, туда не прекращают ездить высокопоставленные западные чиновники. Они пытаются переориентировать Ереван в свою коалицию против Москвы», — сказал Суслов.

Он обратил внимание и на ситуацию в Грузии, где недавно было объявлено о готовящемся госперевороте. По его словам, политика нынешнего руководства страны не устраивает США и Европу.

«Они открытым текстом говорят, что Тбилиси — слабое звено западной коалиции и ведет себя неправильно, что страна должна ориентироваться на интересы коллективного Запада, а не проводить собственную политику», — объяснил эксперт.

Откроется ли новый фронт в Молдавии

Явных предпосылок для возникновения нового фронта в Молдавии сегодня нет, заявил NEWS.ru эксперт РСМД, директор ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин. Однако, по его мнению, риск начала конфликта в Приднестровье по-прежнему сохраняется.

«Надо находить дипломатические развязки. Но часто для них имеют значение удачи на поле боя либо открытие новых фронтов. У Украины нет сегодня ресурсов затевать подобное с Молдавией. Но нельзя недооценивать креативность ее кураторов, в частности Великобритании. Лондон очень изобретателен на подобного рода идеи», — отметил он.

Юрий Шевцов не исключил, что Киев и Кишинев способны ударить по Приднестровью, где находится российский миротворческий контингент.

«Весь прошлый год этого ожидали, но каким-то образом удалось избежать. Это относится к сфере тайной дипломатии. Говорят, зерновая сделка была одним из элементов гарантий, что Украина не будет бить по Приднестровью. Сейчас эта сделка расторгнута, и, следовательно, снова возникла угроза», — пояснил политолог.

Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости Миротворец на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье

Может ли конфликт вспыхнуть в Центральной Азии

Усиление американского влияния на центральноазиатском направлении является угрозой для России, уверен Суслов. Он напомнил о недавнем саммите в формате «С5+1» на полях Генассамблеи ООН, когда президент США провел переговоры с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«Соединенные Штаты сейчас уделяют особое внимание Центрально-Азиатскому региону. Его важность для них понизилась после вывода американских войск из Афганистана, но сейчас снова выросла в контексте продолжения борьбы с Россией и Китаем», — отметил Суслов.

Вадим Козюлин предположил, что Пентагон хочет закрепиться в Центральной Азии и построить там свои военные объекты.

«Центральная Азия для США геополитически интересна, они регулярно туда совершают кавалерийские наскоки. Но все республики там понимают, что если американская база все же возникла, то выкурить ее будет крайне сложно, что они будут решать лишь свои проблемы, а не страны, где осели», — пояснил Козюлин.

По мнению эксперта, Штаты заинтересованы в конфликтогенности Центрально-Азиатского региона и хотят шпионить оттуда за своими конкурентами.

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press Усиление американского влияния на центральноазиатском направлении является угрозой для России

«Тут рядом Россия и Китай, плюс Индия с Пакистаном, у всех есть ядерное оружие. А инвестиций от США там нет и не будет. Стоит только ждать провокаций по типу поддержки местных неправительственных организаций, которые якобы борются против автократии и за права человека», — добавил Козюлин.

Директор Института нового общества Василий Колташов в интервью NEWS.ru заявил, что Западу от стран Центральной Азии нужны прежде всего ресурсы.

«Они желают поражения России, чтобы быстрее добраться до этих ресурсов. Причем британцы видят регион только в сфере своего влияния. Они считают, что Сибирь пусть забирают американцы, а Центральная Азия должна быть под британским контролем. Вот как выглядит экономическая природа этой борьбы», — подчеркнул Колташов.

Как противостоять угрозам в приграничье РФ

Все постсоветское пространство — арена жесткого геополитического противостояния, подчеркнул Дмитрий Суслов. Исключением сегодня является лишь Республика Беларусь, считает он.

«Пока там сохраняется внутриполитическая стабильность, но все мы помним, как три года назад страна тоже была ареной активного соперничества», — напомнил эксперт.

Он также заверил, что Москва допускает вероятность начала нового военного конфликта в приграничье и прилагает усилия, чтобы этого не допустить.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Все постсоветское пространство — арена жесткого геополитического противостояния

«Пусть лучше вспыхнет за пределами постсоветского пространства. Для России совсем хорошо, если в это будут втянуты США с союзниками. Такой фронт отвлечет коллективный Запад от украинского направления. Мне кажется, это всецело в интересах России», — подчеркнул Суслов.

Юрий Шевцов считает, что Россия имеет широкое поле для дипломатического маневра и это поможет ей избежать новых конфликтов рядом со своей территорией.

«Ждать надо договорняков или действий в рамках тайной дипломатии. Резерв для этого огромный. ШОС усиливает значение в Центральной Азии и расширяется за счет Ирана. Углубилось также партнерство России и других постсоветских стран с Китаем — все вместе это резко усиливает дипломатический потенциал по сдерживанию возможных взрывов», — подытожил Шевцов.

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