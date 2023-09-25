Пашинян, ты не прав: в чем ошибка Армении, винящей в своих провалах Россию МИД РФ резко отреагировал на слова Пашиняна о неэффективности ОДКБ и миротворцев

Фото: primeminister.am

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван надеялся на своих союзников, но они решили показать его слабые места и невозможность существования независимой Армении

После того как Баку провел антитеррористическую операцию в Карабахе и заставил армянские формирования сложить оружие, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что членство страны в ОДКБ неэффективно, как и работа российских миротворцев в регионе. В МИД РФ отметили, что армянские власти пытаются снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву. Какую политику выберут армянские власти после капитуляции карабахских армян — в материале NEWS.ru.

Что сказал Пашинян о действиях союзников

В своем обращении к нации в воскресенье, 24 сентября, Пашинян выступил уже с привычными для армянского правительства антироссийскими заявлениями. Он рассказал, что Ереван надеялся на своих союзников и относился к ним с уважением, но они, по мнению Пашиняна, решили показать уязвимость республики и невозможность существования независимой Армении.

Сомнения в том, что Пашинян говорит прежде всего о Москве, отпали, когда он напрямую обвинил российских миротворцев в неэффективности и в целом поставил под вопрос дальнейшее членство Еревана в ОДКБ.

«Мы решили ратифицировать Римский статут в декабре прошлого года, именно тогда мы поняли, что ОДКБ и другие структуры не в силах гарантировать нашу безопасность. Недавние нападения на Армению со стороны Азербайджана позволяют сделать очевидный вывод о том, что внешние системы безопасности, к которым мы привлечены, не являются эффективными с точки зрения государственных интересов и безопасности страны», — сказал Пашинян.

Хотя армянский премьер утверждает, что действия Еревана не направлены против третьей стороны, Пашинян дает понять, что будет искать альтернативы России на Западе. Такие попытки Еревана прослеживаются в том числе через призывы отправить в регион международных наблюдателей и разместить там миссию ООН.

В чем Ереван обвиняет российских миротворцев

Армения пытается переложить на российских военных ответственность за невыполнение обязательств, хотя сама не выполнила ничего из достигнутых договоренностей, считают азербайджанские власти. Ереван обвиняет миротворцев в бездействии против Азербайджана, который утром 19 сентября провел антитеррористическую операцию (АТО) в Карабахе для «восстановления там конституционного строя». За сутки Баку удалось вынудить армянские формирования сложить оружие. Стоит отметить, что Ереван сам должен был обеспечить их полный вывод из Карабаха сразу после подписания трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении в ноябре 2020 года.

«Миротворческий контингент России развёртывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил», — гласит 4-й пункт документа.

В Баку утверждают, что до 19 сентября власти Армении сами нарушали взятые на себя обязательства, продолжая накачивать карабахских сепаратистов оружием и закладывать новые мины на недавно построенных дорогах, где подрывались азербайджанские военные. О присутствии в Карабахе вооруженных формирований свидетельствует и захваченная азербайджанскими военными техника. В Шуше, где побывала съемочная группа NEWS.ru, военные организовали импровизированную выставку трофейного оружия.

Российские военные вошли в регион для обеспечения безопасности мирного населения и укрепления доверия между сторонами. У них нет мандата на вмешательства в военные действия. За время АТО ВС РФ эвакуировали из опасных зон почти 5 тыс. человек.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Помимо бездействия миротворцев и ОДКБ, у Еревана возникли претензии еще и к российским СМИ

Как отреагировали на заявления Пашиняна в Москве

МИД России опубликовал большое заявление, в котором сообщил, что заявления Пашиняна содержат неприемлемые выпады в адрес России и не могут вызывать ничего, кроме отторжения.

«Последние сентенции армянского премьера подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер», — говорится в заявлении.

До этого глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке после Генассамблеи ООН, заявил, что представители армянского парламента не стыдятся повторять, что Карабах Азербайджану сдал президент России Владимир Путин, подписав трехстороннее заявление.

Лавров вновь указал, что в этом документе Карабах оставался зоной ответственности российских миротворцев, а его статус должен был обсуждаться потом. Но все изменилось после встречи лидеров ЕС осенью прошлого года.

«После того как премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали под эгидой Евросоюза документ, что они признают территориальную целостность друг друга в границах 1991 года, это означает, что Карабах — это просто Азербайджан. Всё!» — заявил Лавров.

В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что осенью 2020 года усилия именно Москвы и лично президента Путина позволили не допустить полного поражения Армении. По мнению ведомства, если бы Пашинян согласился на перемирие неделями раньше, то проигрыш был бы менее тяжелым.

В МИД РФ также отметили, что обстановку накаляло и упорное отрицание официальным Ереваном присутствия сохранявшихся армянских вооруженных формирований в Карабахе, что и стало «одной из ключевых причин последнего сентябрьского обострения». В ведомстве подчеркнули, что «достигнутая при посредничестве РМК 20 сентября договоренность о выводе остающихся подразделений Армении и полном разоружении „армии обороны Нагорного Карабаха“ с выведением тяжелой техники и вооружений вскрыла реальную картину и создала предпосылки для устойчивой деэскалации».

Фото: Russian Foreign Ministry'S Offi/Keystone Press Agency/Global Look Press В Москве считают, что Запад вмешивается в политику Закавказья и пытается выдавить оттуда Россию, но и Ереван зачастую подливает масла в огонь

В Кремле также категорически не согласились с выпадами Еревана. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении. Именно поэтому, по его словам, Ереван все еще остается союзником Москвы.

Какие еще выпады сделал Ереван в адрес Москвы

Помимо бездействия миротворцев и ОДКБ, у Еревана возникли претензии еще и к российским СМИ. Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян отреагировал на утверждение журналиста Георга Хачатуряна в эфире ток-шоу НТВ «Своя правда» о том, что армянские демонстранты, прорвавшиеся 20 сентября в здание правительства, наткнулись там на американских десантников, приехавших на учения.

«Похоже, в гибридной войне, развязанной в российских СМИ против Армении, обещали, как в известной сказке: тот, кто больше врет, получит половину дворца/Кремля... Это абсолютная дезинформация. В тот день в здание правительства не проник ни один демонстрант, тем более американцев там не было», — заявил Арутюнян.

«Оказалось, что самые большие пропагандисты российских телеканалов — армяне: Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и другие», — написал он на своей странице в соцсети.

Какой станет политика Еревана без Карабаха

«Довольно легко свалить всю вину на Россию, не говоря при этом даже, в чем состоит вина и что должна Россия. Такие заявления Пашинян делает для того, чтобы сохранить свой пост и уберечь политическую карьеру. Он уже удержался после 44-дневной войны в 2020 году, что тогда тоже казалось наблюдателям маловероятным. Скорее всего, удержится он и сейчас», — заявил NEWS.ru российский политолог Алексей Наумов.

По его словам, Пашинян давно понял, что Карабах в любом случае перешёл бы под полный контроль Азербайджана тем или иным путем.

Акции протеста в Ереване начались после того, как Азербайджан провел АТО в Карабахе. Митингующие требуют отставки Пашиняна, так как считают, что он «сдал Карабах».

«Многое меняется. Карабахский вопрос направлял политику независимой Армении все годы независимости — он влиял на нелогичность принимаемых решений, исключал интеграцию Армении в экономические и политические форматы в регионе. Но если Армения примирится с новой политической реальностью, это будет в итоге лучше и для всех окружающих стран, и для самой республики», — отметил Наумов.

По его мнению, несмотря на довольно громкие и эмоциональные заявления политиков, Армения не может позволить себе разорвать связи с Россией и стать форпостом Запада на Южном Кавказе. Он пояснил, что это сложно экономически и почти недопустимо политически.

«Конечно, армянские власти попытаются диверсифицировать свои внешнеполитические связи, сделать их более многогранными. Но не будут превращать себя во вторую Украину. В этом не заинтересован и Запад, да и в целом возможностей для этого нет. Когда страсти улягутся, политика Армении станет даже более прагматичной, чем она была до утраты Карабаха. Ереван не может позволить себе поссориться с Россией. Армения — довольно слабая и бедная страна», — уверен российский эксперт.

Читайте также:

Танки, укрепы, казармы: иностранцы убедились, что Армения врала про Карабах

Осада посольства России и стычки с полицией: кадры беспорядков в Ереване

Митинги в Ереване против Пашиняна. Это переворот, рвут ли там паспорта РФ?