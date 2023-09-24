«Разорвут на части»: в Госдуме оценили последствия выхода Армении из ОДКБ Депутат ГД Соболев: при выходе из ОДКБ последствия для Армении будут плачевными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последствия выхода из ОДКБ для Армении будут самыми плачевными, ее ждет печальная участь, страну разорвут на части, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Госдумы Виктор Соболев. По его мнению, премьер-министр республики Никол Пашинян «играет с огнем».

Не понимаю, на что рассчитывает Пашинян со своими заявлениями. Наши военные охраняют границы Армении, у нас там стоит 102-я база, фактически мы защищаем все те территории. В случае вооруженного конфликта, например с Турцией, Армению просто разорвут на части, и от нее ничего не останется, — сказал парламентарий.

Он уверен, что за претензиями Еревана к действиям ОДКБ прослеживается влияние Вашингтона, поскольку республика сегодня ориентируется на США. Америка крайне заинтересована в организации еще одного военного конфликта, чтобы растянуть российские силы и частично отвлечь их от Украины, пояснил депутат.

И поэтому США активно работают в этом направлении, а Пашинян не выражает волю армянского народа, — считает Соболев.

Он добавил, что выход Армении из ОДКБ будет иметь плачевные последствия и для России, поскольку там находятся наши войска. Как изменятся отношения между Москвой и Ереваном, если Ереван откажется от участия в ОДКБ, будет зависеть он российского руководства, уверен парламентарий.

Думаю, сейчас в полной мере должен работать МИД, так как нам невыгодно иметь еще один вооруженный конфликт в Закавказье, — заключил парламентарий.

Ранее Пашинян, выступая с обращением к нации, назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит республика. Он добавил, что Ереван ратифицировал Римский статут после того, как власти осознали невозможность ОДКБ обеспечить безопасность страны. Премьер также отметил, что деятельность российских миротворцев в Карабахе «вызывает вопросы».