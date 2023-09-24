Пашинян усомнился в эффективности ОДКБ и российских миротворцев Пашинян: Армения состоит в неэффективных структурах безопасности

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Премьер Армении Никол Пашинян, выступая с обращением к нации, назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит республика. Пашинян добавил, что Ереван ратифицировал Римский статут после того, как власти Армении осознали невозможность ОДКБ обеспечить безопасность страны. Он также отметил, что деятельность российских миротворцев в Карабахе «вызывает вопросы».

Мы решили ратифицировать Римский статут в декабре прошлого года, именно тогда мы поняли, что ОДКБ и другие структуры не в силах гарантировать нашу безопасность. Ратификация Римского статута не направлена против третьей стороны, — сказал он.

17 сентября посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян рассказал, что Ереван сделал предложение Москве в связи с планами ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в республике. По его словам, официальные представители России и Армении уже провели встречу, на которой обсуждался этот вопрос.

Жители Армении устраивают протестные акции с 19 сентября. В этот день Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ходе протестов уже неоднократно происходили стычки с полицией. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана.

22 сентября протестующие в Ереване пытались прорвать полицейское оцепление возле здания правительства Армении. Пашинян покинул его.

20 сентября представителям Азербайджана и армян Карабаха удалось договориться о полном прекращении боевых действий при посредничестве командования российского миротворческого контингента.