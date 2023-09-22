Пашинян покинул окруженное манифестантами здание правительства

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул здание правительства республики, несмотря на попытки протестующих заблокировать все выходы из кабмина, пишет Sputnik Армения. Отмечается, что в 22 сентября в здании кабмина прошло заседание армянских министров.

Кортеж главы правительства, состоявший из нескольких автомобилей, отъехал от здания правительства, вопреки толпам манифестантов на площади Республики. Выезжал Пашинян не от главного входа в здание кабмина, а с заднего.

Жители Армении вышли на митинги 19 сентября с началом антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе, целями которых провозглашено восстановление конституционного строя. Митингующие призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией.

Вечером 20 сентября вслед за объявлением о прекращении огня в Карабахе в центре Еревана протестующие окружили здание правительства и начали забрасывать его подручными предметами, были выбиты окна. Параллельно проходила акция у посольства России, где митингующие скандировали русофобские лозунги и рвали, предположительно, паспорта РФ.

Первый премьер-министр Армении Вазген Манукян ранее заявил, что оппозиционеры планируют заблокировать здание кабмина страны и сорвать его заседание 22 сентября. Манукян также анонсировал создание национального комитета для координации протестов.