Пашинян пригрозил жесткими действиями по отношению к протестующим

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Правительство Армении будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана, чтобы избежать кровопролития, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в обращении к народу. По его словам, в Армении действуют группы, связанные с сыном одного из бывших руководителей страны, а также студенты, связанные с высокопоставленными должностными лицами Карабаха.

Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет, мы будем действовать жестко, но в рамках закона. Проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности, — сказал глава армянского правительства.

Люди начали собираться на протестах в Ереване 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, пресечения провокаций армянской стороны и вывода незаконных вооруженных формирований. Митингующие в Ереване призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией. 20 сентября министерства обороны России и Азербайджана объявили о договоренностях по приостановке боевых действий в Карабахе, достигнутых при посредничестве командования российским миротворческим контингентом в регионе.

Вечером 20 сентября вслед за объявлением о прекращении огня в Карабахе в центре Еревана протестующие окружили здание правительства и начали забрасывать его подручными предметами, были выбиты окна. Параллельно проходила акция у посольства России, где митингующие скандировали русофобские лозунги и рвали, предположительно, паспорта РФ. Военкор Александр Коц, опубликовавший видео с акции, выразил надежду, что владельцам порванных паспортов больше не выдадут российское гражданство.