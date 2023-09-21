Армянская оппозиция планирует сорвать заседание правительства в Ереване Оппозиция в Ереване планирует 22 сентября сорвать заседание правительства

Фото: Александр Патрин/ТАСС

В Ереване оппозиция планирует заблокировать здание правительства и сорвать его заседание, заявил первый премьер-министр республики Вазген Манукян во время протестов в столице республики. По его словам, которые приводит РИА Новости, его сторонники хотят окружить здание 22 сентября в 09:00 мск.

Завтра в этом здании должно пройти заседание правительства. В 10:00 (09:00 мск) мы должны окружить здание, чтобы не допустить проведения заседания, — сказал Манукян.

Он также анонсировал создание национального комитета для координации протестов, в него войдут такие политические деятели, как Андраник Теванян, Ишхан Сагателян.

Люди начали собираться на протестах в Ереване 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, пресечения провокаций армянской стороны и вывода незаконных вооруженных формирований.

Митингующие в Ереване призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией. 20 сентября министерства обороны России и Азербайджана объявили о договоренностях по приостановке боевых действий в Карабахе, достигнутых при посредничестве командования российского миротворческого контингента в регионе.

При этом премьер-министр республики Никол Пашинян в обращении к народу заявил, что правительство Армении будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана, чтобы избежать кровопролития.