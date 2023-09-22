Осада посольства России и стычки с полицией: кадры беспорядков в Ереване

Фото: Стрингер/РИА Новости

Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

В столице Армении протесты не утихают с 19 сентября, когда в Карабахе вооруженные силы Азербайджана начали военную операцию с целью восстановления конституционного строя. В центре Еревана, на площади Республики, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они громко выкрикивают, что «Пашинян сдал Карабах».

Постоянно происходят стычки между участниками акции протеста и полицией. Силовиков забрасывают камнями и бутылками. По сообщениям полиции Еревана, задержаны 84 человека, среди которых сын второго президента Армении Левон Кочарян.

С утра 22 сентября протестующие в Ереване пытаются прорвать полицейское оцепление возле здания правительства Армении. Демонстранты пытаются заблокировать входы и выход из здания, но премьер-министру Пашиняну удалось его покинуть.