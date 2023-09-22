Сына второго президента Армении задержали на протестах в Ереване На протестах в Ереване задержали сына экс-президента Армении Кочаряна, Левона

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Армения. Ереван. Задержание участников акции протеста в центре города

В Ереване полиция задержала сына второго президента Армении Роберта Кочаряна, Левона, в ходе протестных акций, сообщает «Sputnik Армения». В Сети появились кадры с моментом задержания. На опубликованной записи видно, что полицейские активно задерживают участников акции. Некоторых из них они ведут за руки, других буквально несут на руках.

Также стало известно о задержании лидера оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраника Теваняна, об этом сообщил его адвокат Ованнес Худоян. По его словам, которые цитирует РИА Новости, политик находится в здании Следственного комитета Армении, сейчас к нему никого не пускают.

По данным Mash, также в числе задержанных на протестах оказался сын армянского строительного магната Геннадия Степаняна, Шагор.

Как сообщает полиция Еревана, всего на акции протеста в столице Армении задержали 84 человека. По данным РИА Новости, протестующие полностью перекрыли движение на площади Республики в центре города.

Жители Армении вышли на митинги 19 сентября. В этот день Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Митингующие призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, на следующий день удалось договориться о полном прекращении боевых действий.

С утра 22 сентября протестующие в Ереване пытаются прорвать полицейское оцепление возле здания правительства Армении. Несмотря на то, что демонстранты пытались заблокировать входы и выход из здания, премьер-министр страны Никол Пашинян успешно покинул его.

Ранее сообщалось о задержании во время акций сына второго президента Армении Роберта Кочаряна, Левона.