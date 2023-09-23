Лавров: в Армении есть мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Армении сформировалось мощнейшее прозападное лобби, которое работает на подрыв влияния России. На брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН глава МИД подчеркнул, что в Москве воспринимают это как «искусственно нагнетаемые страсти».

В Армении, как и в ряде других стран бывшего Советского Союза, есть мощнейшее лобби, в том числе созданная по линии многих западных фондов прослойка неправительственных организаций, которая продвигает интересы США и их союзников. А эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России — это факт. Таких организаций там много, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия знает, кто заинтересован в этом сценарии и кто им руководит. Вместе с тем Лавров указал на возрастающее влияние России в регионе. Он обратил внимание на то, что руководство Армении «периодически само подливает масло в огонь».

Глава российского дипломатического ведомства отметил убежденность Москвы в том, что армянский народ связывает свою историю с РФ и другими дружественными государствами, «а не теми, кто приезжает из-за океана». По его словам, антироссийские настроения в Армении искусственно нагнетаются прозападным лобби.

Ранее научный сотрудник Института Кавказа в Ереване Грант Микаэлян заявил, что Армения делает шаги в сторону Запада и отходит от России. По его мнению, улучшение отношений с Соединенными Штатами является целью правительства республики.