«Ереван совершает ошибку»: МИД России резко ответил на выпад Пашиняна В МИД РФ назвали выпады Пашиняна в адрес Москвы попыткой скрыть свои провалы

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором содержатся неприемлемые выпады в адрес Москвы, является попыткой снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, заявили в Министерстве иностранных дел России. В заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ, подчеркивается, что Россия уважает суверенитет республики и остается верна союзническим обязательствам.

Глава правительства [Армении], по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый — западный — вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны РФ, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Москва неизменно ведет курс на наращивание экономических и инвестиционных связей с Ереваном. Также она твердо выступает за укрепление общего культурного и образовательного пространства вопреки попыткам затормозить продвижение проектов в гуманитарной сфере.

Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада, — отметили в МИД РФ.

В заявлении МИД РФ подчеркивается, что «в региональных делах Пашинян вместо соблюдения джентльменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям поддался увещеваниям Запада».

В Праге и Брюсселе решил действовать с опорой на Алма-Атинскую декларацию 1991 г., признав суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Это принципиально изменило условия, при которых было подписано трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 г., а также положение Российского миротворческого контингента. Из-за недальновидности армянского руководства не удалось претворить в жизнь ряд договоренностей в сфере укрепления безопасности Армении, в частности, Н.В.Пашиняном не было подписано уже согласованное всеми министрами иностранных дел шести стран решение о направлении в приграничные с Азербайджаном районы республики наблюдательной миссии ОДКБ, — говорится в сообщении.

Также российское внешнеполитическое ведомство добавило, что официальный Ереван упорно отрицал сохранявшееся после 9 ноября 2020 года присутствие в Карабахе армянских вооруженных формирований. Как заявляется в письме МИД РФ, это и стало одной из ключевых причин «последнего сентябрьского обострения».

Достигнутая при посредничестве РМК 20 сентября договоренность о выводе остающихся подразделений Армении и полном разоружении «армии обороны Нагорного Карабаха» с выведением тяжелой техники и вооружений вскрыла реальную картину и создала предпосылки для устойчивой деэскалации, — отмечается в заявлении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит республика. По его словам, власти страны приняли решение ратифицировать Римский статут после того, как они осознали невозможность ОДКБ обеспечить безопасность Армении. Он также заявил, что деятельность российских миротворцев вызывает у него вопросы.