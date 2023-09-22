Протестующие в Ереване начали блокировать автомобильное движение

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ереване несколько тысяч человек после акции протеста на центральной площади армянской столицы двинулись шествием по улицам города, попутно перекрывая автомобильное движение, сообщает ТАСС. К таким действиям их призвал лидер блока «Мать Армения» Андраник Теванян.

По информации СМИ, автомобилисты в большинстве случаев не высказывают негатива и сигналят в знак поддержки. Демонстранты для блокировки движения используют электросамокаты, лавочки и мусорные урны.

РИА Новости отмечает, что на некоторых участках движения колонн протестующих сопровождает полиция. Правоохранители не блокируют передвижение демонстрантов и никого не задерживают. При этом спецназа, который используется для задержания людей в Армении, на большинстве улиц не наблюдается.

Накануне сообщалось, что участники протестов в Ереване также начали блокировать дороги. Для этого они выстраивались в живую цепь. В частности, был перекрыт участок дороги перед посольством России.

Люди начали собираться на протестах в Ереване 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе. Граждане призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией. При этом сам премьер-министр заявил, что правительство Армении будет действовать жестко в отношении митингующих, чтобы избежать кровопролития.

20 сентября министерства обороны России и Азербайджана объявили о договоренностях по приостановке боевых действий в Карабахе, достигнутых при посредничестве командования российского миротворческого контингента в регионе.