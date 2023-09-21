Армяне требуют отставки Пашиняна после сдачи Карабаха: уйдет ли он мирно Политолог Микаэлян объяснил, почему Никол Пашинян не уйдет в отставку

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

В Ереване протестующие потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Митинги прошли после начала антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе. Возможен ли сценарий, при котором Пашинян покинет пост сам?

Как в Армении оценивают шансы Пашиняна уйти в отставку

Политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян обратил внимание, что полицейские и спецслужбы до сих пор подчиняются Пашиняну, поэтому ему, скорее всего, удастся сохранить власть. Также у премьер-министра есть поддержка в лице депутатов, которые не хотят потерять свое политическое влияние.

«Спецслужбы ему подчиняются, на зданиях снайперы, так что вряд ли протестующие смогут добиться от него каких-то уступок. В парламенте большинство депутатов зависят от него, и с него спрашивать ничего и ни за что не будут. Без него у них политического влияния нет, и они будут держаться за него, по крайней мере в ближайшем будущем», — заявил NEWS.ru Грант Микаэлян.

Эксперт считает, что из-за действий Пашиняна в армянском обществе «господствуют настроения шока и озлобленности как против самого премьера, так и против России».

«С одной стороны, Пашинян устранился от вопроса Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru) и попытался всю ответственность возложить на Россию. С другой стороны, российский миротворческий контингент там остается и, действительно, все еще несет свою часть ответственности. В обществе Армении все это вызывает шок и озлобленность одновременно и в адрес России и ее миротворцев, и в адрес Пашиняна», — объяснил политолог.

Что сказал Пашинян о своей возможной отставке

Никол Пашинян не собирается покидать должность премьер-министра, несмотря на протесты. На фоне митингов он собрал узкий круг представителей партии «Гражданский договор», где озвучил свое намерение остаться во главе правительства.

«Он сообщил команде, возможно, не напрямую, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой», — сообщают местные издания.

Армянские СМИ не исключают, что именно по этой причине полиция применила против протестующих грубую силу и светошумовые гранаты.

Какие сейчас отношения между Москвой и Ереваном

Азербайджан 19 сентября начал антитеррористическую операцию в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, обеспечения положений трехсторонних соглашений и вывода армянских войск. В Минобороны Азербайджана заявили, что целями ударов будут только военные объекты.

При посредничестве российских миротворцев 20 сентября между азербайджанской стороной и представителями Карабаха было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий.

Позднее Никол Пашинян выступил с обращением к нации, сообщив, что на миротворцах России лежит ответственность за безопасность армян в Карабахе. В ответ официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между гражданами РФ и Армении за счет обвинения Кремля во всех бедах армянского народа.

Дипломат отметила, что российская сторона заинтересована в том, чтобы сообща, честно и в конструктивной манере искать пути решения ситуации.

«Мы обеспокоены тем, что в Армении растет число медиаструктур с прозападным уклоном, нацеленным на дискредитацию нашей страны и наших отношений», — сказала представитель МИД РФ.

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