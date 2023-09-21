Протестующие в Ереване начали блокировать дороги живой цепью

Фото: Стрингер/РИА Новости

Участники протестов в Ереване начали блокировать движение в центре города, выстраиваясь в живую цепь, об этом сообщает РИА Новости. В частности, перекрыт участок дороги перед посольством России.

Нас должны понять, что наша форма протеста не направлена против остальных жителей города. Мы протестуем против предательства правительства, — пояснила одна из демонстранток.

При этом отмечается, что часть автомобилистов в знак солидарности с манифестантами машут флагами или помогают блокировать проезжую часть. Также сообщается об усилении охраны в российском диппредставительстве.

Люди начали собираться на протестах в Ереване 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе. Граждане призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией. При этом сам премьер-министр заявил, что правительство Армении будет действовать жестко в отношении митингующих, чтобы избежать кровопролития.

20 сентября министерства обороны России и Азербайджана объявили о договоренностях по приостановке боевых действий в Карабахе, достигнутых при посредничестве командования российского миротворческого контингента в регионе.