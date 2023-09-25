Песков оценил перспективы миротворческой миссии в Карабахе Песков: Москва еще не определилась с будущим миротворческой миссии в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва пока не решила вопрос дальнейшего присутствия в Карабахе российского миротворческого контингента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят «Известия», сейчас эта тема находится на стадии обсуждения.

Пока вряд ли это кто-то сможет сказать, потому что они сейчас там фактически находятся на территории Азербайджана. Мы продолжаем наши контакты с Баку, — сказал спикер Кремля.

В минувший вторник, 19 сентября, Министерство обороны Азербайджана объявило о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Уже 20 сентября президент страны Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан сумел достигнуть всех целей операции, и объявил о восстановлении суверенитета республики. В ходе мероприятий более 90 позиций армянских формирований были взяты под контроль.

Как уточнили позднее в Минобороны России, миротворцы продолжают выполнять свои задачи в Карабахе. В частности, они поддерживают непрерывное взаимодействие сторон и следят за соблюдением норм гуманитарного права. В Баку также сообщали, что азербайджанские военные сотрудничают с миротворцами в рамках процесса демилитаризации Карабаха.