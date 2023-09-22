Митинги в Ереване против Пашиняна. Это переворот, рвут ли там паспорта РФ?

Фото: Стрингер/РИА Новости

Полицейские в Ереване задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона в ходе акций протеста. Что об этом известно, какая обстановка наблюдается в столице республики после недавних событий в Карабахе?

Акции протеста в Ереване 22 сентября: последние новости

Сегодня утром участники антиправительственного митинга в Ереване перекрыли центральный проспект армянской столицы с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявила депутат парламента страны Арегназ Манукян. Данная дорога связывает центр столицы республики с окраинными районами, а также с межгосударственной трассой, ведущей в Грузию. Демонстранты мешают движению транспорта на других улицах города.

Также в Ереване вандалы сегодня облили краской здание посольства России. На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое мужчин подбегают к ограждению дипмиссии, держа за спиной пакеты с красной жидкостью.

Протестующие в Ереване пытались прорвать полицейское оцепление возле здания правительства Армении. Как отмечается, ситуация в столице очень напряженная. Никол Пашинян на кортеже из нескольких автомобилей вскоре покинул здание правительства. Выезжал он не от главного входа в здание кабмина, а с заднего.

Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства Армении Фото: Александр Патрин/ТАСС Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства Армении Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики Фото: Александр Патрин/ТАСС Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства Армении Фото: Александр Патрин/ТАСС Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства Армении

Кого задержали на антиправительственных митингах в Ереване

Сегодня сообщалось о задержании главы оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраника Теваняна. По словам его адвоката Ованнеса Худояна, политика отвезли в здание Следственного комитета Армении, туда никого не пускали. Недавно Теваняна освободили из-под стражи.

«Меня утром незаконно подвергли приводу без предъявления каких-либо конкретных требований. Потом выяснилось, что я подвергнут приводу на основе фальшивого рапорта — якобы я не выполнил законного требования полиции, — сказал политик.

По данным его адвоката, Теваняна допросили в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках.

«Спецслужбы Армении сорвали планы Кочаряна организовать смену власти в Ереване. Между тем угроза мятежа еще сохраняется. Источники говорят, что в Ереване находится рабочая группа офицеров французской DGSI, которая консультирует армянскую Службу безопасности», — передает Telegram-канал BRIEF.

Mash пишет, что также в числе задержанных на протестах оказался сын армянского строительного магната Геннадия Степаняна Шагор. Полиция Еревана заявила, что всего на акции протеста в столице Армении задержали 84 человека.

«В Армении продолжается бессрочный митинг, участники которого требуют отставки Пашиняна. Ситуация накаляется все больше, а задержанные с каждым часом все „круче“. На этот раз силовики скрутили сыновей двух влиятельных фигур — второго президента республики Роберта Кочаряна и миллионера из списка Forbes Шагора Степаняна. Первого избили сначала на улице, а потом и в машине силовиков. Последний же занимался строительством ТЦ „Ереван Плаза“ в Москве», — сообщила Readovka.

Никол Пашинян 21 сентября напрямую обвинил в попытке отстранить его от власти «окружение прежних властей Армении».

«Что значит — организованные группы студентов и спортсменов пытаются организовать массовые беспорядки в Ереване? Один из них, по нашим сведениям, имеет связь с сыном одного из бывших руководителей Армении, остальные студенты имеют связь с высшим руководством Нагорного Карабаха. Но кто бы ни был, ответ будет жестким», — сказал он.

Пашинян не назвал конкретных имен. Однако сын экс-президента страны Роберта Кочаряна Левон принимал активное участие в майских акциях протеста в 2022 году. Тогда демонстрации начались после выступления Пашиняна 14 апреля в парламенте, где он заявил о требовании «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и отметил необходимость подписания соглашения о мире с Азербайджаном.

Фото: Стрингер/РИА Новости Сотрудники полиции и участник протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване Фото: Стрингер/РИА Новости Сотрудники полиции и участник протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване Фото: Стрингер/РИА Новости Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване Фото: Стрингер/РИА Новости Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване Фото: Стрингер/РИА Новости Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване Фото: Стрингер/РИА Новости Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване Фото: Стрингер/РИА Новости Задержанные участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване в полицейском автомобиле Фото: Стрингер/РИА Новости Задержанные участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване в полицейском автомобиле Фото: Александр Патрин/ТАСС Армения. Ереван. Участники акции протеста в центре города Фото: Александр Патрин/ТАСС Армения. Ереван. Участники акции протеста в центре города Фото: Стрингер/РИА Новости Армения. Ереван. Задержание участников акции протеста в центре города Фото: Стрингер/РИА Новости Армения. Ереван. Задержание участников акции протеста в центре города Фото: Стрингер/РИА Новости Участники протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване Фото: Стрингер/РИА Новости Участники протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

Что эксперты говорят о перспективах митингов в Ереване и будущем Пашиняна

«Почему Пашинян побеждает, почему Армения выбирает Пашиняна? Армянам психологически проще переложить вину с себя на Россию. Военная и административная сила сейчас у Пашиняна, улица в Ереване слабо мотивирована, настроена мягко, слаба. Все влиятельные в этом регионе силы, кроме России (и Китая) — на стороне Пашиняна. Прежде всего США», — высказали мнение авторы Telegram-канала «Канал визионера».

При этом об антироссийских акциях с разрыванием армянами паспортов РФ на улицах Еревана, подобных той, что состоялась накануне, не сообщалось.

Политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян обратил внимание, что полицейские и спецслужбы до сих пор подчиняются Пашиняну, поэтому ему, скорее всего, удастся сохранить власть. Также у премьер-министра есть поддержка в лице депутатов, которые не хотят потерять свое политическое влияние.

«Спецслужбы ему подчиняются, на зданиях снайперы, так что вряд ли протестующие смогут добиться от него каких-то уступок. В парламенте большинство депутатов зависят от него, и с него спрашивать ничего и ни за что не будут. Без него у них политического влияния нет, и они будут держаться за него, по крайней мере в ближайшем будущем», — заявил NEWS.ru Грант Микаэлян.

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