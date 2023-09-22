Протестующие перекрыли центральную улицу Еревана, требуя отставки Пашиняна

Фото: Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Протесты в Ереване

Участники антиправительственного митинга в Ереване перекрыли центральный проспект армянской столицы с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, рассказала депутат парламента страны Арегназ Манукян. Отмечается, что эта дорога связывает центр Еревана с окраинными районами, а также с межгосударственной трассой, ведущей в Грузию. Протестующие также мешают движению транспорта и на других улицах города.

Проспект Мясникяна перекрыт, образовались заторы. Есть и другие заблокированные улицы, — заявила Манукян.

По данным представителей оппозиционного блока «Мать-Армения», лидер объединения Андраник Теванян был задержан во время протестной акции. Он был доставлен в отделение полиции, расположенное в ереванском районе Эребуни. Предъявлены ли ему какие-либо обвинения неизвестно. Отмечается, что 21 сентября в Ереване были задержаны 46 участников антиправительственных акций.

Первый премьер-министр Армении Вазген Манукян ранее заявил, что оппозиционеры планируют заблокировать здание правительства страны и сорвать его заседание, запланированное на пятницу, 22 сентября. Манукян также анонсировал создание национального комитета для координации протестов.