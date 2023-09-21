Правда ли, что армяне рвут российские паспорта, какие будут последствия

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Армяне возле здания посольства РФ в Ереване порвали российские паспорта, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Что об этом известно, как отреагировали в России?

Коц опубликовал видео, на котором граждане Армении скандируют русофобские лозунги и рвут российские паспорта. Военкор выразил надежду, что этим людям больше никогда не выдадут гражданство РФ.

«Хочется верить, что за тонированными стеклами посольства России в Ереване сейчас стоят люди с камерами с телевиками и тщательно фиксируют вот этих „принципиальных патриотов“, рвущих российские паспорта и орущих русофобские кричалки. А потом заносят в базу», — заявил Коц.

Как могут наказать порвавших российские паспорта армян

Александр Коц считает, что таких армян нужно лишить возможности восстановления российских документов, а при их появлении в посольстве должна включаться сирена.

«И сирена эта должна означать, что гражданства (если оно было) эти люди лишены. И въезд в Россию запрещен им и их родственникам до третьего колена навсегда. Во Францию езжайте. Или в Калифорнию», — заключил военкор.

Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что порвавшие российские паспорта армяне поддались влиянию русофобской пропаганды. По его мнению, эти люди были «одурачены и обречены».

«Идиоты, не забудьте оформить официальный отказ от гражданства. Я только рад, что подобные не будут гражданами РФ. В конце концов процесс очищения от грязи и в самой России неизбежен. Этих армян мне искренне жаль — они одурачены и обречены», — сказал Котенок в своем Telegram-канале.

Военкор Дмитрий Стешин заметил, что порвавшие паспорта армяне смогут вновь получить российские документы после оплаты штрафа. По его мнению, протестующие одумаются в скором времени.

«Через недельку остынет, заплатит административный штраф и получит новый. А такого быть не должно. И этого гражданина в РФ быть больше не должно никогда, как и его ближайших родственников. Но все это влажные фантазии, Россия — проходной двор, а в проходных дворах принято гадить. Вырос в Питере, знаю», — отметил он.

Что происходит у здания посольства РФ в Ереване

В Ереване во время антиправительственной акции 19 сентября протестующие заблокировали вход в посольство России. Они пытались штурмовать здание. Отмечалось, что армяне хотели прорвать оцепление полиции, из-за чего начались стычки между правоохранителями и митингующими, были применены светошумовые гранаты.

Протестующие требовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, скандируя: «Никол — предатель!», «Стыдно!».

Полицейские в ночь на 20 сентября разблокировали здание посольства РФ. Правоохранительные органы дали протестующим время самостоятельно покинуть центральную площадь, но когда они отказались уйти, начались задержания.

Почему в Ереване начались протесты

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Ведомство предупредило о намерениях наносить удары по военным объектам Армении. О проведении антитеррористических мероприятий было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Из-за обострения ситуации в регионе у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе.

Вскоре начались стычки с полицией. Пострадали несколько человек, в том числе представители правоохранительных органов. Получившие травмы граждане были госпитализированы.

Пашинян в обращении к нации заявил, что будет ждать действий от российских миротворцев по урегулированию ситуации в Карабахе.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Глава РФ выразил надежду, что в дальнейшем ситуация в Карабахе будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации.

«Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков», — сказал Путин.

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