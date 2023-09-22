Здание посольства России в Ереване облили краской

Фото: Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Протесты в Ереване

Вандалы облили краской здание посольства России в Ереване, сообщает азербайджанское издание Minval.az. На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое мужчин подбегают к ограждению дипмиссии, держа за спиной пакеты с красной краской.

На видео показано, как вандалы бросают два пакета с краской в ограждение здания посольства и убегают.

19 сентября в Ереване во время антиправительственной акции протестующие заблокировали вход в посольство России. Множество людей собрались как у главного входа в здание, так и на заднем дворе. После случившегося посольство РФ направило ноту в МИД Армении.

Протестующие также пытались штурмовать здание правительства на центральной площади в Ереване. Они требовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, скандируя: «Никол — предатель!», «Стыдно!» и другие лозунги.

Обострение внутриполитической обстановки в Армении произошло на фоне азербайджанских антитеррористических мероприятий в Карабахе, целью которых было заявлено восстановление конституционного строя. Люди начали собираться на улицах Еревана 19 сентября. Митингующие призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября сторонам конфликта удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00.

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что цели операции достигнуты. Армянские вооруженные формирования сдали оружие, передав Баку военную технику.