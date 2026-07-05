Краска на стене потрескалась? Восстановил покрытие без перекраски

На стене в коридоре, покрашенной водоэмульсионкой, появилась сеть мелких трещин. Обычная шпатлевка для таких микрозазоров не подходит — она выпадает. А перекрашивать всю стену не хотелось бы. Решил использовать технику, которую часто применяют при реставрации потолков.

Понадобился обычный строительный клей ПВА и тонкие бумажные салфетки. Разводить клей не стал, нанес его прямо на трещину кистью. Сверху приложил кусочек бумажной салфетки и слегка припечатал влажной кистью с клеем. Бумага стала полупрозрачной. Когда клей высох, поверхность стала твердой.

Осталось лишь слегка пройтись мелкой наждачкой, чтобы сгладить края, и закрасить это место той же краской. Трещины исчезли, а участок ничем не отличается от остальной стены. Метод работает безотказно и не требует особых навыков.