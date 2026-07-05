Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 15:00

Краска на стене потрескалась? Восстановил покрытие без перекраски

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На стене в коридоре, покрашенной водоэмульсионкой, появилась сеть мелких трещин. Обычная шпатлевка для таких микрозазоров не подходит — она выпадает. А перекрашивать всю стену не хотелось бы. Решил использовать технику, которую часто применяют при реставрации потолков.

Понадобился обычный строительный клей ПВА и тонкие бумажные салфетки. Разводить клей не стал, нанес его прямо на трещину кистью. Сверху приложил кусочек бумажной салфетки и слегка припечатал влажной кистью с клеем. Бумага стала полупрозрачной. Когда клей высох, поверхность стала твердой.

Осталось лишь слегка пройтись мелкой наждачкой, чтобы сгладить края, и закрасить это место той же краской. Трещины исчезли, а участок ничем не отличается от остальной стены. Метод работает безотказно и не требует особых навыков.

Проверено редакцией
Общество
советы
ремонт
краска
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмологи ЯНАО спасли зрение недоношенного малыша
Трамп назвал условие для укрепления связей США и Турции
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.