Протестующие заблокировали посольство России в Ереване

Фото: Александр Патрин/ТАСС

В Ереване во время антиправительственной акции протестующие заблокировали вход в посольство России в Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском диппредставительстве. Он отметил, что большое скопление людей собралось как у главного входа в здание, так и на заднем дворе.

Здание посольства заблокировали. Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны — непонятно, — сказал собеседник агентства.

При этом он назвал фейком слух о том, что в посольство привезли детей и жен дипломатов. По его словам, родные находятся дома, им ничего не угрожает.

Тем временем корреспондент РИА Новости сообщает, что протестующие пытаются штурмовать здание правительства на центральной площади в Ереване. Отмечается, что граждане Армении пытаются прорвать оцепление полиции. Они требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, скандируя: «Никол — предатель!», «Стыдно!» и другие лозунги.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении антитеррористических мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Пашинян в обращении к нации заявил, что будет ждать действий от российских миротворцев по урегулированию ситуации в Карабахе. Он вновь подчеркнул, что на территории региона нет армянских военных, а Ереван должен не допустить поставить под удар государственность Армении.