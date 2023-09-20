Алиев: Азербайджан восстановил суверенитет после операции в Карабахе

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Ильхам Алиев

Азербайджан восстановил свой суверенитет после антитеррористических мер в Карабахе, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе своего обращения в народу. Он подчеркнул, что отдал распоряжение не наносить удары по мирным объектам, и военнослужащие Азербайджана добились этого при помощи высокоточного оружия. Обращение главы государства транслирует YouTube-канал AZTV.

В течение одного дня все задачи были выполнены, террористы наказаны. Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, — сказал президент.

По его словам, на территории Карабаха были дислоцированы более 100 танков и бронетехники, а также более 200 артиллерийских орудий, принадлежащих Армении.

Я велел всем соединениям не наносить удары по мирным жителям, мы добились этого, используя высокоточное оружие, удары были только по военным объектам, — заявил Алиев.

Президент Азербайджана указал, что если бы армянские военнослужащие в Карабахе не сложили оружие, то Азербайджан «двигался бы до конца».

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября в целях «восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории».

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00.

В МО Азербайджана отметили, что в ходе антитеррористический операции в Карабахе были взяты под контроль более 90 боевых позиций армянских формирований, захвачены один танк, семь боевых машин, две боевых машины пехоты, четыре миномета, а также большое количество вооружения и техники противоборствующей стороны.