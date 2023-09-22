Протестующие в Ереване пытаются прорваться к зданию правительства

Фото: Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Протесты в Армении

Протестующие в Ереване пытаются прорвать полицейское оцепление возле здания правительства Армении, сообщает Sputnik Армения. Как отмечается, ситуация напряженная.

В то же время, по данным источника, премьер-министр страны Никол Пашинян успешно покинул здание, хотя с утра демонстранты пытались заблокировать входы и выход из здания.

Ранее сообщалось, что двое мужчин облили краской здание посольства России в Ереване. На опубликованных в Сети кадрах видно, как они подбегают к ограждению, держа за спиной пакеты с красной жидкостью.

Жители Армении вышли на митинги 19 сентября с началом антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе, целями которых провозглашено восстановление конституционного строя. Митингующие призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если бы армянские военнослужащие в Карабахе не сложили оружие, то Азербайджан «пошел бы до конца».