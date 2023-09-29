Стало известно о задержании бывшего командующего армией Карабаха ТАСС: азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Карабаха

Фото: youtube.com/@azerbaijan_mod

Левон Мнацаканян

Служащие азербайджанских силовых ведомств задержали бывшего командующего армией Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении экс-военачальника. Он подчеркнул, что военного задержали на КПП «Лачин» при попытке въехать в армянский город Горис.

Генерал Левон Мнацаканян был задержан азербайджанцами на КПП «Лачин», — заявил собеседник агентства.

Ранее суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего главы кабмина непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. До этого ему было предъявлено обвинение в финансировании терроризма.

Варданяна подозревают в создании незаконных вооруженных формирований или групп. Согласно предъявленному обвинению, Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек госграницу Азербайджана вне пунктов пропуска для совершения террористических и диверсионных актов, а также проник в зону пребывания российских миротворцев в Карабахе.

Ранее пограничная служба Азербайджана опубликовала кадры задержания Варданяна. Супруга политика и бизнесмена подтвердила факт его ареста при попытке выезда в Армению.