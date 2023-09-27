Опубликованы кадры задержания Варданяна

Фото: Погранслужба Азербайджана

Пограничная служба Азербайджана опубликовала кадры задержания Рубена Варданяна, называвшего себя главой правительства Карабаха. На фото изображен сам политик, по обе руки от него стоят сотрудники азербайджанской погранслужбы.

Супруга Варданяна подтвердила факт его ареста на границе, об этом она написала в Telegram-канале своего мужа.

Сегодня утром мой муж Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен <...> был арестован <...> на границе при попытке покинуть [Карабах], — сообщила она.

Варданян был назначен госминистром непризнанной республики в ноябре 2022 года. Уже в феврале 2023 года его лишили этой должности. Он также является основателем компании «Тройка диалог» и первым президентом школы управления «Сколково». Известно, что Варданян отказался от российского гражданства в сентябре прошлого года.

О задержании Варданяна 27 сентября сообщил ТАСС. По информации источника агентства, политик хотел выехать в Горис Сюникской области Армении.