Варданяна обвинили в финансировании терроризма

Служба государственной безопасности Азербайджана сообщает, что бизнесмену Рубену Варданяну предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса страны. Он обвиняется в финансировании терроризма (ст. 214-1), создании незаконных вооруженных формирований или групп (ст. 279.3), а также в незаконном пересечении границы (ст. 318.1). Сейчас бизнесмен находится под арестом.

Согласно предъявленному обвинению, Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек госграницу Азербайджана вне пунктов пропуска для совершения террористических и диверсионных актов и проник в зону пребывания российских миротворцев в Карабахе.

По данным Службы государственной безопасности Азербайджана, обвиняемый также участвовал в организации деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, снабжал их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой. В ведомстве сообщили, что эти формирования совершали нападения на организации, управления и отдельных лиц, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Ранее пограничная служба Азербайджана опубликовала кадры задержания Варданяна, который в прошлом называл себя «главой правительства» Карабаха. Супруга политика и бизнесмена подтвердила факт его ареста при попытке выезда в Армению.