Варданяну избрали меру пресечения Суд Азербайджана арестовал Варданяна на четыре месяца

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Рубен Варданян

Суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего главы кабмина непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Службы государственной безопасности страны. Ранее ему было предъявлено обвинение в финансировании терроризма.

Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года за совершенные им противоправные действия, привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого путем объявления обвинения, мера пресечения ему избрана решением суда, — говорится в сообщении.

Варданяна подозревают в создании незаконных вооруженных формирований или групп. Согласно предъявленному обвинению, Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек госграницу Азербайджана вне пунктов пропуска для совершения террористических и диверсионных актов, а также проник в зону пребывания российских миротворцев в Карабахе.

Ранее пограничная служба Азербайджана опубликовала кадры задержания Варданяна. Супруга политика и бизнесмена подтвердила факт его ареста при попытке выезда в Армению.

Варданян был назначен госминистром непризнанной республики в ноябре 2022 года. В феврале 2023-го он был отстранен от этой должности. Варданян также являлся основателем компании «Тройка диалог» и первым президентом школы управления «Сколково». Он отказался от российского гражданства в сентябре прошлого года, 22 декабря президент РФ Владимир Путин удовлетворил его прошение.