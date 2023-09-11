Армения начала совместные военные учения с США

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Армения и США начали совместные военные учения Eagle Partner 2023, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя командования Армии США в Европе и Африке. По его словам, старт маневрам был дан в учебном центре «Зар», расположенном недалеко от Еревана.

Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась, — сказал собеседник агентства.

В маневрах принимают участие 85 американских миротворцев и 175 армянских военных. По мнению американской стороны, благодаря учениям, США и Армения смогут выстроить отношения на тактическом уровне, а также повысить оперативную совместимость подразделений для проведения миротворческих операций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение армянского руководства о проведении военных учений с США, а не с ОДКБ, требует серьезного анализа. По его словам, этим Москва будет заниматься вместе с Ереваном.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал эти учения элементом политики по целенаправленному отходу от России. Он напомнил об интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором тот сказал о необходимости уйти от российской зависимости, и призыве представителя НАТО к Армении вступить в Альянс сразу после этого.