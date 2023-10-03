Парламент Армении ратифицировал Римский статут

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не голосовали, они бойкотировали заседание. Трансляция велась на сайте парламента.

Документ в ближайшее время должен быть подписан президентом страны Ваагном Хачатряном. После этого он вступитв силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

Члены фракций «Айастан» и «Честь имею» полагают, что ратификация документа нецелесообразна. Сторонники первой считают, что процедура антиконституционна. В Республиканской партии Армении (РПА), которая входит в «Честь имею», указали, что решение властей о ратификации Римского статута чревато непредсказуемыми последствиями. В РПА отметили, что МУС сейчас является политизированным органом.

Ранее Армения обратилась к России с предложением подписать двухстороннее соглашение по вопросу о Римском статуте. По словам представителя республики по международно-юридическим вопросам Егише Киракосяна, подписание документа позволит развеять опасения Москвы на случай ратификации статута МУС. Вместе с тем он подчеркнул, что Ереван воспринимает разговоры о возможном аресте президента РФ в случае его визита в Армению неразумными. Он подчеркнул, что главы государств имеют иммунитет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу Армении о ратификации Римского статута враждебным решением. Он подчеркнул, что Москва не приветствует действия Еревана.