На учениях «Нерушимое братство — 2023» спели песню «Синева» На учениях «Нерушимое братство» прошел концерт военно-музыкальных коллективов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В рамках учений «Нерушимое братство — 2023» в лагере миротворческих сил ОДКБ прошел концерт военно-музыкальных коллективов, сообщает корреспондент NEWS.ru. Певцы, музыканты и танцоры из Киргизии, Белоруссии и России представили более 20 номеров, включая совместное исполнение известной песни «Синева».

Исполняющий обязанности начальника ансамбля песни и пляски ЦВО РФ Алексей Кучин рассказал, что решение сделать совместный номер представителя Республики Беларусь Алексея Масальского и артистов ансамбля песни и пляски ЦВО РФ пришло буквально за день до концерта. Он напомнил, что песня «Синева» еще с советских времен является неформальным гимном воздушно-десантных войск, к числу которых принадлежат большинство миротворцев ОДКБ.

Алексей — наш хороший друг, которого мы знаем уже десяток лет, он сам десантник, и раз уж получилось так, что на учениях много десантников, то грех было не спеть «Синеву». И получилось по-настоящему здорово, реакция публики это подтвердила, — сказал Кучин.

По его словам, ансамбль песни и пляски ЦВО РФ за девять дней в Киргизии дал девять концертов — по одному каждый день. Участники ансамбля выступали как перед участниками учений и местными силовиками, так и перед обычными людьми, включая школьников.

Еще одним запомнившимся номером на концерте стало выступление солистки ансамбля Светланы Мироновой с песней «Музыка моей любви», во время которого бойцы и офицеры превратили плац перед сценой в импровизированный танцпол.

Это такое счастье — видеть на одном танцполе представителей разных республик, разных государств. Под одну песню танцуют сильнейшие мужчины каждого государства ОДКБ. Это говорит о том, что мы действительно до сих пор сохранили нашу традиционную многолетнюю и даже многовековую дружбу. Это очень ценно, — сказала певица.

В проходящих учениях «Нерушимое братство — 2023» принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего к учениям привлечено около 1500 военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники.