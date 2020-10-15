Пашинян считает, что воюющих в Карабахе армян нельзя считать наёмниками

https://static.news.ru/photo/2fdd2592-0f03-11eb-b180-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Воюющие на стороне Армении в Нагорном Карабахе — не наёмники, а приехавшие представители диаспоры, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Что касается армянской стороны: конечно же, никаких иностранцев нет, чтобы воевали со стороны Нагорного Карабаха. Могут быть некоторые армяне, которые приехали из диаспоры, поддержать соотечественников. Но, конечно же, их нельзя считать наёмниками, — заявил РИА Новости Пашинян.

Вопрос о составе воюющих на стороне Армении сил поднимался уже не раз. Так, например, обращает на себя внимание деятельность общественной организации VOMA Center, которая вербует российских граждан армянского происхождения для борьбы с «врагами Армении». С призывом пополнить «добровольческие» батальоны выступали даже глава Союза армян РФ Ара Абрамян и главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян. При этом в России за участие в вооружённом формировании за рубежом, согласно ст. 208 УК РФ, грозит до 15 лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru, «красной чертой» для Азербайджана является признание независимости Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев заявил, что ни при каких условиях целостность страны не может быть нарушена.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.