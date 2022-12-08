Пашинян подчеркнул важность участия Франции в переговорах с Азербайджаном

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул важность участия президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейского совета Шарля Мишеля в переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, говорится в сообщении армянского правительства, опубликованном по итогам встречи главы кабмина со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром. Стороны также обсудили вопрос размещения гражданской миссии Европейского союза в стране.

Стороны отметили важность размещения гражданской миссии Европейского союза в Армении и коснулись ее деятельности. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность дальнейших обсуждений в формате встречи [с Алиевым, Макроном и Мишелем] в Праге, — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили урегулирование отношений между Баку и Ереваном, в том числе карабахский вопрос. Участники встречи затронули тему обеспечения прав и гарантий безопасности армянского населения в Карабахе.

Ранее в МИД Азербайджана отвергли принятую Национальным собранием Франции резолюцию и назвали ее провокацией против Баку. В ведомстве подчеркнули, что документ показывает предвзятую позицию Парижа и его неспособность выступить беспристрастным посредником на переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Ранее парламент Азербайджана призвал Париж отказаться от действий, которые могут помешать нормализации отношений Баку и Еревана. Азербайджанские депутаты заявили о том, что Нацсобрание Франции устроило «политический демарш» против Баку, приняв резолюцию, демонстрирующую неуважение территориальной целостности Азербайджана. Парламент республики назвал данный документ предвзятым и необъективным актом.

Поводом для заявления стала резолюция, принятая 30 ноября большинством голосов в сенате Франции. Она призывает французское правительство рассмотреть возможность введения экономических санкций против руководителей Азербайджана, «если атаки и оккупация суверенной территории Армении продолжатся».

Алиев ранее отказался от переговоров с премьером Армении, которые были запланированы на 7 декабря в Брюсселе. Поводом для этого послужило условие Еревана, согласно которому встреча должна проходить при участии Макрона.