Пашинян ответил на призывы Алиева признать Карабах территорией Азербайджана Пашинян: цель призывов Алиева признать Карабах территорией Азербайджана — эскалация конфликта

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Баку продолжает устраивать провокации против Еревана через призывы признать Карабах азербайджанской территорией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Таким образом он ответил на соответствующее предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева. По мнению Пашиняна, целью таких высказываний является эскалация конфликта в регионе, передает «Sputnik Армения».

Азербайджан продолжает свои провокационные действия, с другой стороны, отмечаю, что цель провокации — привести процессы к эскалации ситуации, — сказал Пашинян.

Он также добавил, что Ереван продолжит попытки установить мир в регионе, опираясь на «политически взвешенные оценки».

Ранее Алиев заявил, что армянские жители Карабаха должны принять азербайджанское гражданство либо найти другое место жительства. Он также считает, что Карабах является внутренним делом Азербайджана, и Баку не намерен обсуждать свои дела ни с одной страной. При этом Алиев отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился с необходимостью урегулирования границ государств на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.