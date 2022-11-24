Пашинян отметил важность подтверждения зоны ответственности ОДКБ в Армении

Для Еревана важно подтверждение зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности в Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на саммите ОДКБ. Он заявил, что «очередная азербайджанская агрессия» и то, что что до настоящего времени не удалось «прийти к решению по поводу реакции ОДКБ», ставят фундаментальные вопросы, важные для организации и ее восприятия в армянском обществе. Слова политика приводит РИА Новости.

Для нас принципиальную важность имеет подтверждение зоны ответственности ОДКБ в Республике Армения. Само существование такой формулировки может показаться странным, но, изучая контекст наших последних обсуждений, мы пришли к выводу, что это имеет крайне важное значение, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что, согласно Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года, страны-основатели СНГ признали территриальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.

То есть бывшие административные границы стали государственными, и этими границами определились территории вышеупомянутых стран. Именно в этих границах Республика Армения стала членом ООН и ОДКБ, — сказал Пашинян.

Ранее сообщалось, что Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. По его словам, документы недостаточно доработаны и он не готов их подписать в таком виде. Он подчеркнул, что Ереван ждет от ОДКБ политической оценки действий Азербайджана против Армении. По его словам, это важно как с моральной точки зрения, так и с точки зрения восстановления территориальной целостности страны.

В среду, 23 ноября, в Ереване состоялся саммит лидеров стран ОДКБ, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и Пашинян. Лидеры стран обсуждали вопрос о продлении миротворческой миссии в Армении, а также судьбу мирного договора между Арменией и Азербайджаном.