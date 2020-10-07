Парламент Киргизии не смог согласовать импичмент президента

https://static.news.ru/photo/0ad62b8a-08c4-11eb-88e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Жогорку Кеңеш/facebook.com

Депутаты парламента Киргизии на заседании 7 октября не смогли запустить процедуру импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что документ о начале процедуры отстранения от власти подписали все парламентарии, кроме спикера. Коллега Сурабалдиевой Каныбек Иманалиев рассказал «Интерфаксу», что для запуска процедуры импичмента «должна быть созвана сессия, но она не собирается, так как нет кворума». Ранее СМИ сообщали, что на заседание собрались 22 депутата из 120.

В конституции Киргизии сказано, что президент может быть отрешён от должности на основании выдвинутого парламентом обвинения в совершении преступления, подтверждённого генпрокурором. Запустить процедуру можно только при поддержке не менее трети депутатов. Для объявления импичмента нужно согласие не менее двух третей от общего числа парламентариев, то есть не менее 80 человек.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком Киргизии признал парламентские выборы недействительными. Новые планируется назначить в течение двух недель. Кроме того, в оппозиции допускают, что президенту Жээнбекову будет предложено досрочно уйти в отставку, писал NEWS.ru