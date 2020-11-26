Парламент Армении не стал отменять военное положение

https://static.news.ru/photo/d625d246-2ffb-11eb-9204-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/parliament.am

Парламент Армении на внеочередном заседании отказался отменить военное положение в стране, объявленное 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

С инициативой отмены выступили оппозиционные фракции «Светлая Армения» и «Процветающая Армения». Как сообщает РИА Новости со ссылкой своего корреспондента, за отмену военного положения отдали свои голоса 36 депутатов, против — 56, ещё двое воздержались. Правящая фракция «Мой шаг» выступила против законопроекта.

Отмена военного положения в стране позволила бы оппозиционным политикам инициировать процесс отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна и беспрепятственно проводить акции протеста, начавшиеся после заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр экономики Армении Тигран Хачатрян подал в отставку. Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Оганян.