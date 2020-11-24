Министр экономики Армении подал в отставку

https://static.news.ru/photo/ad007c54-2e48-11eb-8611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян подал в отставку. Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Оганян.

Министр представил заявление об уходе ещё вчера, — сообщила порталу SputnikАрмения Оганян.

Хачатрян возглавил министерство экономики в октябре 2018 года. До этого он долгие годы проработал в госаппарате.

Кадровые изменения в правительстве Армении продолжаются. До Хачатряна ушли со своих постов глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, глава МЧС Феликс Цолакян, министр обороны Давид Тоноян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Как писал NEWS.ru, глава Министерства обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку 20 ноября. По данным СМИ, на этом посту его сменит главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян, который в 1999–​2000-м занимал должность министра обороны. Руководство Вооружённых сил Армении подвергалось критике гражданами из-за результата боевых действий в Нагорном Карабахе. Очевидно, отставка Тонояна является частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Никол Пашинян. Ранее он уволил главу МИД Зограба Мнацаканяна и руководителя МЧС Феликса Цолакяна.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.