СМИ сообщили об отставке министра обороны Армении

https://static.news.ru/photo/a7bce6ca-2b09-11eb-b28d-fa163e074e61_660.jpg Давид Тоноян Фото: mil.am

Глава Министерства обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное издание «Аравот».

По имеющейся у нас информации, на этом посту его сменит главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян, который в 1999–​2000-м занимал должность министра обороны, — отмечается в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Руководство Вооружённых сил Армении подвергалось критике гражданами из-за результата боевых действий в Нагорном Карабахе. Очевидно, отставка Тонояна является частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Никол Пашинян. Ранее он уволил главу МИД Зограба Мнацаканяна и руководителя МЧС Феликса Цолакяна.

Что касается преемника Тонояна, то Вагаршак Арутюнян был уволен с поста главы Минобороны в 2000 году после конфликта с президентом Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте. В разное время Арутюнян был замглавы МВД страны, заместителем начальника штаба Главного командования объединённых вооружённых сил стран СНГ, замначальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 ноября провёл телефонные переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном. Представитель Москвы поздравил собеседника с назначением на должность.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.