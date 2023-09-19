Опубликовано видео с уничтожением пушечных установок ВС Армении в Карабахе

Фото: youtube.com/@azerbaijan_mod

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на официальном сайте видеозапись с моментом уничтожения пушечной установки, принадлежащей вооруженным силам Армении. В ведомстве отметили, что это оружие было нацелено на гражданскую инфраструктуру Азербайджана.

Момент уничтожения пушки, принадлежащей подразделениям ВС Армении, нацеленной на нашу гражданскую инфраструктуру, — говорится в подписи ведомства к медиафайлу.

Ранее ведомство публиковало видеозаписи с моментами уничтожения радиолокационной станции ВС Армении, радиотехнического узла военного назначения, укрытий армянский военных формирований и других объектов, принадлежащих силам Еревана.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев объяснял, что целью антитеррористической операции в Карабахе является нейтрализация военной инфраструктуры ВС Армении. В Армении заявляли, что ее вооруженные силы не дислоцируются на территории Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении операции проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.