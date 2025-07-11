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11 июля 2025 в 18:52

В США заявили о необходимости наращивать потенциал НАТО на фоне мощи России

Генерал Рафферти: НАТО должно наращивать потенциал на фоне военных инвестиций РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны НАТО должны наращивать потенциал объединения на фоне инвестиций России в ракетное вооружение и ПВО, заявил генерал-майор ВС США Джон Рафферти в беседе с Reuters. Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ существенно усилились за последние годы.

Российская армия сегодня больше, чем была, когда начался конфликт на Украине. И мы знаем, что они собираются продолжать инвестировать в ракеты большой дальности <…> а также современные средства противовоздушной обороны. Так что наращивание потенциала Альянса очень, очень важно, — заявил Рафферти.

Ранее президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса Соединенных Штатов $1,01 трлн (80 трлн рублей) в рамках бюджета на оборону на следующий финансовый год. Известно, что эта сумма на 13% превышает уровень нынешнего года.

Кроме того, глава Пентагона Питер Хегсет сообщил, что американское руководство намерено сократить уровень финансирования военных поставок Украине в 2026 финансовом году. Таким образом Киев лишится необходимого вооружения, помогавшего ему держаться в рамках противостояния с Москвой. Глава оборонного ведомства США отметил, что именно мирное урегулирование кризиса является самым наилучшим способом его завершения для обеих сторон.

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