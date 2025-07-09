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09 июля 2025 в 18:04

Мерц раскрыл, о чем просил Трампа во время недавних контактов

Мерц заявил, что призвал Трампа продолжить оказание помощи Украине

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на заседании бундестага, что во время недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом призвал его продолжить помогать Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, поддержку Киева будут обсуждать на встрече в Риме 10 июля. Он добавил, что ФРГ не прекратит помогать Украине в военном и финансовом плане.

Я настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать этой стране [Украине] как военную, так и гражданскую помощь, — сказал Мерц.

Ранее канцлер Германии заявил, что дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине полностью исчерпаны. Он подчеркнул, что переговоры больше не являются решением, поэтому оказание помощи Киеву продолжится.

До этого политолог Александр Рар отметил, что Мерц стремится занять позицию главного «защитника» Евросоюза, используя военную риторику для укрепления своего авторитета и замены в этой роли Дональда Трампа. По его словам, Берлин использует тезис о потенциальной угрозе продвижения российской армии вглубь Европы для оправдания новых поставок вооружений Киеву.

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