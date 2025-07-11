В России могут изменить число символов в раскладке клавиатур

В России могут изменить число символов в раскладке клавиатур В России раскладку клавиатур дополнят дополнительными символами языков народов

Президент России Владимир Путин подписал документ, утверждающий основы государственной языковой политики, в котором особое внимание уделяется поддержке языкового разнообразия народов РФ. В рамках новых мер планируется расширить раскладки клавиатур и добавить новые буквы для языков, использующих кириллицу с дополнительными символами.

Помимо адаптации клавиатурных раскладок, программа включает разработку систем машинного перевода, инструментов проверки орфографии и других цифровых решений, призванных облегчить использование национальных языков в интернете и компьютерных технологиях. Эти инициативы направлены на сохранение языкового наследия страны и обеспечение равных возможностей для всех народов России в цифровой среде.

До этого стало известно, что, согласно указу, иностранным абитуриентам, желающим поступить в российские вузы, будет необходимо сдать единый стандартизированный тест по русскому языку. Разработка и внедрение экзамена станет одним из ключевых направлений основ языковой политики.