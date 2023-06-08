«Грузия помогает врагу»: соцсети о транзитных рейсах для россиян в Европу Georgian Airways начнет летать из России в Европу

Фото: georgian-airways.com

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запускает транзитные рейсы из России в Европу. 15 июня отправится первый рейс из Москвы в Салоники, 23-го — в Ларнаку, 27-го — в Милан. Об этой инициативе спорят пользователи соцсетей в Грузии, России и западных странах. Одни хвалят грузинскую авиакомпанию, другие возмущаются тем, что она «помогает россиянам обходить санкции». Подробности — в материале NEWS.ru.

Georgian Airways возобновила полеты в Москву с 20 мая. Сейчас компания активно продает россиянам транзитные авиарейсы в Европу. В Париж через Тбилиси можно летать с 26 мая, в Вену — с 28 мая.

Сколько стоят билеты в Европу

Сегодня россияне могут попасть в Европу не только авиакомпанией Georgian Airways. Транзитные авиарейсы осуществляются через Абу-Даби, Ереван и Стамбул. Но грузинские авиаперевозчики решили побороться за пассажира соотношением цены и времени в пути.

Если из Москвы необходимо вылететь в Париж в ближайшее воскресенье, 11 июня, то добраться до французской столицы через Тбилиси можно будет за 9 часов 15 минут. Доступные билеты на сайте Georgian Airways начинаются от 1703,95 лари (примерно 52 824 рубля) в один конец. А через Абу-Даби предстоит путь в 21 час за 58 401 рубль. Через Стамбул лететь дешевле — примерно 30 тысяч рублей, но добираться предстоит не менее суток (данные сайта Avia.Tutu).

Фото: georgian-airways.com Авиакомпании Georgian Airways начала доставлять россиян в европейские города. Правда, недешево

Аэропорту Тбилиси надо поработать над комфортом

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили, что через Ереван пока лететь в Париж дешевле, чем через Тбилиси:

«Самый дешевый рейс в Париж с удобной пересадкой в Ереване на те же даты (в середине июня. — NEWS.ru) обойдется [в сумму] от 28,3 тыс. рублей без багажа, за багаж — около 5 тыс. рублей на оба сегмента. Но есть один нюанс: в Ереване предлагается пересаживаться на flyOne. <...> За самый быстрый перелет в Париж (Turkish Airlines через Стамбул) просят от 90 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от конкретной даты».

«Если Georgian Airways и аэропорт Тбилиси всерьез решили завоевать сердца российских путешественников, то им следует поработать над комфортной пересадкой и рассмотреть возможности для снижения стоимости перелета. По меньшей мере по южным направлениям, на которые уже формируется потенциальный спрос, хотя самих рейсов еще нет в продаже. При соблюдении этих условий такой вариант будет выглядеть действительно выгодным. В том числе и для турбизнеса», — сообщает АТОР в соцсетях.

Фото: tbilisiairport.com Аэропорт Тбилиси может составить конкуренцию транспортному хабу в Стамбуле

«Теперь Грузия заработает денежек»

Новость о транзитных перелетах в Европу через Грузию вызвала оживленную дискуссию в сообществе «Грузия — общение» в соцсети Facebook (входит в компанию Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена). Некоторые участники (именно россияне, переехавшие в Грузию) предлагают расширить летнее расписание транзитных рейсов: «Желательно в Испанию хотя бы один раз в неделю».

Другие радуются за грузинский бизнес: «Ну вот, а то через Турцию! Теперь Грузия заработает денежек». Они советуют потенциальным пассажирам не спешить с пересадкой в Париж и задержаться в грузинской столице, которая ничуть не хуже: «Всем говорю, что опасно заходить на чай или кофе в Тбилиси. Можно вообще остаться на неделю!»

Другие возмущаются от имени всех грузин: «Да не надо нам русских денежек! С приездом русских здесь стало хуже: очень выросли цены на все!»

«Грузинам респект!»

Некоторые пользователи переживают за Грузию. Анонимный читатель портала «Фонтанка.ру» высказывает опасения, что Евросоюзу не понравятся такие транзитные схемы: «Грузия дождется, что ей закроют воздушное пространство над Европой, как его закрыли для РФ».

Пользователь Savushkindim настроен более оптимистично: «А мне показалось, что это отличный вариант для тех, кому интересно. Так держать, грузинам респект, молодцы!»

«Вот и я уже три года езжу в Чехию из России и обратно через Грузию. И обязательно заезжаю в гости к своим друзьям в Тбилиси и в Кутаиси. Для меня это самый лучший маршрут. А самое главное — экономный», — признает Ольга. Россиянка добавила, что все эти годы ездила в Грузию через Владикавказ, по Военно-Грузинской дороге, поскольку прямых авиарейсов с 2019 года не было. Пассажирка признает, что сейчас они недешевы: «Они дороже, чем в Турцию, поэтому нашим туристам выгоднее летать на отдых на турецкие курорты».

Фото: shutterstock Многие россияне успели полюбить Тбилиси и прилетают в столицу Грузии стыковочными рейсами. Теперь возобновились прямые

«Надеюсь, Запад забанит грузин»

Новость обсуждают в соцсетях и некоторые западные пользователи, хотя пока не слишком активно. В основном они оставляют комментарии под новостями о транзитных рейсах. Причем позитивных откликов намного больше, чем гневных эмодзи. Лайки ставят жители самых разных стран Европы — от Греции до Германии, в том числе с украинскими флагами на аватарках.

«Поддержка России намного больше, чем люди думают», — пишет Niall McCarthy.

«Браво Грузии и России», — радуется Idrissou Goro.

«Мне это нравится», — делится Bimal Chandra из Индии.

Среди возмущенных решением грузинской авиакомпании, попадаются жители Британии, Бельгии. А некоторые вообще живут далеко за пределами Европы. «Надеюсь, Запад забанит Georgian Airways. Пусть летают на восток, а в западных странах их не ждут», — уверен Адам Ватт из Австралии.

Есть негативные комментарии и от украинцев. Например, такой: «Сакартвело (так называют свою страну сами грузины. — NEWS.ru)... Как же так... Самая большая авиакомпания Грузии начинает обслуживать россиян и открывает для них транзитные рейсы в Европу. Грузины... вы обслуживаете своего врага... Это же позор! Грузины, дорогие, вставайте!»

Кстати, пост в свое оправдание написал основатель и глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили:

«Грузинская оппозиция и их фейковые СМИ будут кричать, что мы помогаем российской экономике. Авиакомпания, у которой в распоряжении четыре самолета, никак не повлияет на российскую экономику. Авиакомпания Турции, страны — члена НАТО, у которой более 500 самолетов, ежедневно выполняет более 30 рейсов в Россию. Также поступают арабские и азиатские страны... Почему-то слепы к этому те, кто воюет с маленькой грузинской авиакомпанией. К вашему сведению: после окончания летной школы я продолжил учебу в Киевском инженерном институте гражданской авиации. Соответственно, два года я прожил на Украине, потом переехал в Ленинградскую академию гражданской авиации, которую окончил в 1986 году. У меня много друзей на Украине».

Читайте также

Грузия открыла для россиян транзитные рейсы в девять стран — NEWS.ru

«Безумно рад»: гражданин Грузии об открытии прямых рейсов Москва — Тбилиси

Первый прямой рейс Москва — Тбилиси: каким скандалом закончился полет